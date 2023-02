S.E. Mons. Emilio Nappa accolto con gioia dopo la consacrazione epioscopale nel Duomo di Aversa

Aversa, L’ Arcivescovo Nappa è stato accolto all’ ingresso della Cattedrale di Aversa da Monsignor Angelo Spinillo Vescovo della Diocesi Normanna, accolto con un caloroso applauso dai Sacerdoti e fedeli tutti accorsi a rendere grazie a Dio per questo figlio chiamato all’ episcopato e al servizio della Chiesa Universale.

Erano presenti, oltre alle autorità religiose, quelle civili e militari, oltre ad una chiesa gremita di fedeli a rendere omaggio alla nomina episcopale di don Emilio.

Il Vescovo Angelo Spinillo, con paternità ha rivolto il saluto al neo Arcivescovo con parole cariche di affetto e gratitudine: «un primo pensiero per la chiamata a seguire il Signore attraverso il dono della vocazione che non è mai solo qualcosa di personale ma dono alla comunità e pertanto coinvolge tutti. Secondo pensiero che diviene augurio lo prende dalla liturgia della Parola: dalla lettera di San Paolo ai Corinzi nella quale si ricorda che la nostra fede non è fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio, che questa consapevolezza possa guidarti e sorreggerti e nel contempo che la Luce della Sua Parola possa ispirare le tue azioni di Pastore al servizio della Chiesa».

Basti pensare che gli animi sono ancora ardenti dalla consacrazione di S.E. Mons. Nappa avvenuta presso la Basilica di San Pietro. Tutto ebbe inizio il 03 dicembre 2022, con la notizia resa pubblica con il bollettino emesso dalla Sala Stampa della Santa Sede, dove don Emilio veniva nominato dal santo Padre, Segretario Aggiunto del Dicastero per l’Evangelizzazione, con incarico di Presidente delle Pontificie Opere Missionarie. Mentre il 28 gennaio u.s., Sua Eminenza il Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle a conferito l’Ordinazione Episcopale a S.E. Mons. Emilio Nappa, Arcivescovo titolare eletto di Satriano (PZ), in una messa di consacrazione celebrata nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano all’Altare della Cattedra.

S.E. Mons. Emilio Nappa, subito dopo l’ufficializzazione della sua elezione al Ministero Episcopale, in una nota diffusa: «In queste ore mi conforta il pensiero del Beato Paolo Manna, Il suo motto ‘Tutta la Chiesa per tutto il mondo è quanto mai attuale in questo momento storico della vita della Chiesa. Sono sicuro che, in modo nuovo, continuerà ad ispirare il cammino della mia vita e del mio ministero».

Monsignor Nappa nella omelia che ha tenuto nella cattedrale di Aversa, ha ringraziato i presenti tutti ripercorrendo le tappe significative della sua esperienza umana e sacerdotale incentrando la riflessione sul compito al quale è stato chiamato nella totale sorpresa personale ma rispondendo con docilità a tale servizio. La luce e il sale di cui la liturgia della Parola, l’ha declinato nell’ ambito del confronto con la società civile che sprona i Pastori a trovare nuovi modi di relazionarsi con i fratelli, non è mancato un accenno alla geopolitica e ai conflitti che imperversano nel mondo, capaci di scomparire solo se ci lascia guidare dalla misericordia ed ispirare dallo Spirito Santo.

S.E mons. Emilio Nappa, nato il 9 agosto 1972 a Napoli, è stato ordinato sacerdote per la Diocesi di Aversa il 28 giugno 1997, conseguendo il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2004. Già a servizio della Santa Sede presso la Nunziatura Apostolica in Italia come collaboratore locale dal 2002 al 2006). Mons. Nappa ha ricoperto diversi incarichi nella sua diocesi: tra questi, responsabile della Pastorale Universitaria (2007-2009); Rettore della Chiesa “San Rocco” in Aversa (2007-2021); Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Paolo” di Aversa (2009-2019); Direttore e Professore Stabile di Teologia Fondamentale presso ISSR Interdiocesano “Ss Apostoli Pietro e Paolo” Area casertana, Capua (2018-2020); Canonico della Cattedrale (dal 2020).

Dal 24 agosto 2020 è entrato in Servizio presso la Segreteria di Stato (Sez. Affari Generali – Ufficio del Personale) per poi essere trasferito il 5 settembre 2022 alla Segreteria per l’Economia – Direzione per le Risorse Umane della Santa Sede. Ricopre anche la carica di Consigliere-Segretario nell’Ente Domus Vaticanae in quanto Vice Direttore di Domus S. Marta.

Dopo la funzione religiosa, il Sindaco di Aversa il dott. Alfonso Golia, ha rivolto il saluto della Città e suo personale richiamando la gioia che l’intera comunità civile vive in quanto un suo figlio è stato chiamato a divenire Successore degli Apostoli e ha richiamato un passaggio dell’ Omelia di S.Em. il Cardinale Antonio Louis Tagle nella quale invitava l’ Ordinando a lasciarsi guidare dall’ Umiltà per saper discernere gli eventi. Ha consegnato una targa ricordo augurale a nome della Città.

A Sua Eccellenza Monsignor Emilio NAPPA, va il mio personale augurio e di tutta la redazione affiche possa splendere sempre la luce divina lungo il suo cammino pastorale.

A cura di: Raffaele Fattopace