Salone Internazionale del Caffè nel ‘salotto’ di Torino

Torna sabato 11 e domenica 12 settembre il Turin Coffee. Dopo le prime tre edizioni in piazza Carlo Alberto, il Salone Internazionale del Caffè, si sposta nella più grande piazza San Carlo, il salotto della città. Nato grazie alla collaborazione fra le torrefazioni Lavazza, Caffè Vergnano e Costadoro, l’assessore al Commercio Alberto Sacco e l’agenzia di organizzazione eventi To Be Events, il Salone Internazionale del Caffè, organizzato dall’Associazione di promozione sociale EatBin, si amplia. L’edizione 2021, inizialmente fissata per giugno e slittata a settembre a causa delle disposizioni messe in atto per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19., ha ricevuto – come le precedenti – il patrocinio dal Comune di Torino e dalla Camera di Commercio.

“Il Turin Coffee rappresenta un evento unico nel suo genere, ormai consolidato e molto partecipato sul territorio, che celebra una delle più importanti eccellenze torinesi, il caffè” sottolinea Sacco. “Sono certo che il festival darà un forte segnale di ripresa per la città e le aziende coinvolte, confermandosi una grande occasione per il settore del turismo, che sta vivendo un momento difficile non solo sul nostro territorio, ma anche a livello nazionale e globale”.

Ricco è il palinsesto del palco principale di quest’anno con pastry chef, maestri gelatieri, autori e chef. Tra i big gli stellati Michelangelo Mammoliti e Paolo Griffa, Alberto Quadrio, Gianluca Fusto, Andrea Besuschio, Paolo Brunelli, Dennis Zoppi, Tommaso Cecca, Petunia Olliste. Partner dell’evento sarà l’associazione di riferimento per la qualità del caffè a livello mondiale Sca Italy (Specialty Coffee Association Italiana), la quale avrà a disposizione un palco.