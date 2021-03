Sanremo 2021, dilemma Irama. Il cantante ci sarà o non ci sarà?

Il Covid è arrivato anche a Sanremo. Due collaboratori del cantante Irama sono risultati positivi al Covid, dopo essersi sottoposti al tampone molecolare. In teoria quindi, il cantante dovrebbe ritirarsi, per seguire il periodo di quarantena di 10 giorni, 14 nel caso di positività alla variante inglese.

Amadeus però, sembrerebbe aver trovato una soluzione al problema. Se gli altri 25 cantanti big daranno il loro consenso, Irama potrà proseguire la gara. Ma quale sarebbe la soluzione trovata dal direttore artistico? Presto detto. Trasmettere il video della prova generale. Nella consueta conferenza del mezzogiorno Amadeus è infatti intervenuto, dichiarando: “Chiederemo a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale”. “Siamo in una situazione di emergenza, l’idea mi è venuta stanotte perché non mi piaceva che un ragazzo fosse escluso per un problema legato al Covid e alla positività di un collaboratore, e perché purtroppo potrebbe accadere ad altri. Chiedo perciò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale”.

Ovviamente l’ex vincitore di Amici potrà comunque decidere di ritirarsi dalla gara, nel caso ritenga che la sua prova generale pecchi di fattore emozionale. In realtà, non essendoci pubblico in teatro, non dovrebbe esserci alcun problema da questo punto di vista. Non resta che attendere questa seconda serata, per scoprire se Irama tenterà di aggiudicarsi la vittoria del Festival o se rinuncerà, magari con la speranza di riproporsi l’anno prossimo.