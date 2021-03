SANREMO 2021: UNA SECONDA SERATA AL FEMMINILE

Si dice che, superata la prima, il resto sia tutto in discesa. E così, dopo il battesimo di fuoco che ha radunato un ascolto inferiore a quello racimolato nel 2020, il Festival di Sanremo prosegue la sua corsa con la seconda serata, prevista questa sera, mercoledì 3 marzo, intorno alle 20.40 sempre su Raiuno.

Non ci sarà Zlatan Ibrahimović, impegnato nel campionato, ma tutto sommato non ci dispiace affatto: a scortare il duo formato dal direttore artistico Amadeus e dal fido amico Fiorello sarà Elodie, che non è nuova al Festival tra i cantanti in gara, ma è decisamente nuovissima nella veste di co-conduttrice. Quando le è stato chiesto cosa indosserà questa sera, non si è sbilanciata molto e ha ribadito solo quanto per lei i vestiti siano importanti. Elodie crediamo in te! Anche perchè le trasformazioni estetiche a cui ci ha abituato in questi anni, sin dal taglio cortissimo color rosa shocking che sfoggiava ai tempi di Amici sono sempre state una gradita sorpresa.

Tra gli ospiti attesi, oltre al secondo quadro artistico proposto da Achille Lauro, ci saranno Laura Pausini, fresca del trionfo ai Golden Globes di pochi giorni fa con la canzone colonna sonora del film con Sophia Loren, La vita davanti a sé; Il Volo; Gigliola Cinquetti; Marcella Bella; Fausto Leali; Enzo Avitabile e Alex Schwazer. Insomma una kermesse di tutto rispetto e molto variegata.

L’unica paura è che ci siamo troppo caos. Qualcuno teme che troppi ospiti possano oscurare l’esibizione canora vera e propria, un pò come è accaduto per qualche momento ieri sera. Fiorello è una sorta di must have, tutte ne avremmo bisogno. Però si sa, nella vita non si è mai contenti e qualcuno si è lamentato che tutto questo show ha distolto l’attenzione dalla cosa principale: la musica.

I look della seconda serata?? Certo dopo lo tsunami Achille Lauro è difficile rimanere stupiti. Questa sera si presenterà sul palco dell’Ariston con un secondo quadro questa volta non da solo ma accompagnato da Claudio Santamaria e la compagna e giornalista Francesca Barra.

Ci saranno outfit all’altezza di Arisa, la signora in rosso dell’Ariston, che ha presentato la sua “Potevi fare di più” con un mise firmata Margiela arrivata direttamente da Parigi? Il suo tailleur è tra i look più apprezzati del Festival, ma le sue unghie e suoi capelli hanno decisamente stonato con l’intera mise. Per non parlare di tutti quegli anelli di Aiello. Ma che bisogno c’era?

Per placare questa curiosità non ci resta che seguire la seconda puntata del festival.

E tranquilli, se vi perdete qualche “orrore da festival” noi domani saremo qui a raccontarvelo.