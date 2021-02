Sara Sampaio: Instagram a supporto della Body Positivity

Sara Sampaio sul suo profilo Instagram: “Siate gentili con le persone e con voi stessi e per favore smettete di commentare i cambiamenti dei corpi degli altri”.

La top model, classe 1992, ha condiviso un bellissimo video a supporto della body positivity. Il filmato è stato pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di sette milioni e mezzo di follower, che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Sara Pinto Sampaio è una delle modelle più famose, ricercate e seguite a livello internazionale. Nel corso degli anni la giovane star ha sfilato per gli stilisti di tutto il mondo sfilando e ha posato per campagne pubblicitarie e shooting per alcuni dei brand più famosi. Nelle scorse ore la top model ha condiviso un bellissimo messaggio attraverso un video. Infatti, Sara Sampaio ha ricordato l’importanza di piacersi e accettarsi per come si è, mostrandosi gentili nei confronti degli altri senza giudicarne l’aspetto fisico. Ecco il messaggio: “Un piccolo messaggio di servizio pubblico del venerdì per tutti voi. Siate gentili con le persone e con voi stessi e per favore smettete di commentare i cambiamenti dei corpi degli altri. Con amore, Sara”.

Il video vede protagonista la top model in differenti pose per mostrare come postura e, soprattutto, angolazione della telecamera possano influire sulla percezione del nostro corpo. Con le spalle inarcate in avanti il ventre si protende in automatico e appare più grande, mentre i glutei, con questa postura, appaiono decisamente meno tonici. Le braccia sollevate invece fanno sparire per magia i rotolini sulla schiena. Ecco che il trucco è svelato. Numerosi sono stati i messaggi di apprezzamento, tra questi quello di Paris Hilton. Il filmato ha ottenuto numerosi commenti, contando al momento più di un milione di visualizzazioni.

Nelle scorse settimane un’altra star si è espressa riguardo all’importanza di accettarsi per come si è, stiamo parlando di Demi Lovato, che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram; questo il testo del messaggio: “Credevo sinceramente che la riabilitazione da un disordine alimentare non fosse reale. Che tutti fingessero o ci ricadessero segretamente una volta chiuse le porte. ‘Di sicuro lei vomita’, ‘Lei non può assolutamente accettare la sua cellulite’… queste sono soltanto alcune delle cose che mi son detta crescendo. Sono così grata di poterlo dire in tutta onestà per la prima volta nella mia vita. Il mio dietista mi ha guardato e mi ha detto ‘È proprio questa la riabilitazione dal disturbo alimentare’. In onore della mia gratitudine per dove sono arrivata oggi, questo un piccolo shooting che mi sono fatta da sola questa estate durante la quarantena quando ho voluto celebrare le mie smagliature invece di vergognarmene”.

In seguito la pop star, reduce dal successo del brano “What other people say“, in collaborazione con Sam Fischer, ha aggiunto: “Ho iniziato a mettere del glitter sulle mie smagliature per celebrare il mio corpo e tutti i suoi dettagli (nonostante la società possa vederli come belli o brutti). Le mie smagliature non andranno da nessuna parte, quindi meglio metterci un po’ di glitter, no?” Infine, Demi Lovato ha concluso: “Inoltre, questo è un reminder per tutti coloro che non lo ritengono possibile: lo è. Potete farcela. Io credo in voi. Quest’anno è stato difficile, siate gentili con voi stessi se sbagliate e ricordatevi di rimettervi in carreggiata perché valete il miracolo del recupero. Vi amo”.

In definitiva cos’è che si intende trasmettere? Non serve Photoshop per apparire più in forma. Il messaggio, soprattutto per le nuove generazioni, è importante: le star della tv, dei social vengono bene nelle foto, sia negli shooting che nei selfie su Instagram, anche perché sanno molto bene come muoversi e valorizzarsi attraverso le pose. E anche loro, quando sono “a riposo”, sono meno perfette.