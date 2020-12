SARS-CoV-2: dove è nato il coronavirus della covid?

Nell’ottica di ricostruire una “storia” iniziale di diffusione della CoViD-19, potrebbe essere estremamente utile effettuare la ricerca degli anticorpi contro il SARS-CoV-2 nei campioni di sangue raccolti in analisi di routine prima dell’esordio conclamato della pandemia, in Cina e nei Paesi limitrofi. Questo filone di indagine potrebbe dare risposte ad alcune domande fondamentali: da quanto circolava questo virus? Che lavoro facevano o che comportamenti tipici mostravano, le persone inizialmente contagiate? Avevano interagito con animali selvatici, o viaggiato in qualche luogo particolare?

SERBATOI ANIMALI. Altre ricerche sul campo si stanno concentrando sull’origine zoonotica del virus. I pipistrelli sono riserve naturali dei coronavirus, e due tra i coronavirus geneticamente più vicini al SARS-CoV-2, il RaTG13 e il RmYN02, sono stati isolati in popolazioni di pipistrelli nella provincia cinese dello Yunnan. Il più simile, il coronavirus RaTG13, scoperto nei pipistrelli ferri di cavallo (Rhinolophus affinis) condivide il 96,2% di sequenza genetica con il coronavirus della covid, ma questo 4% di differenza corrisponde comunque a 40-70 anni di distanza dall’ultimo comune antenato tra i due virus. Si tratta insomma di un “virus parente” potenzialmente in grado di infettare l’uomo attraverso gli stessi recettori cellulari, ma non dell’antenato diretto del patogeno che oggi ci contagia.

Anche se al momento sembra trattarsi di una lontana somiglianza deducibile soltanto da piccoli frammenti virali, è la prima volta che si arriva a menzionare animali catturati fuori dalla Cina : è la conferma che, come da tempo sostenuto dall’OMS, il SARS-CoV-2 non è un virus completamente nuovo e sbucato fuori all’improvviso, ma che patogeni ad esso vicini sono largamente diffusi nei pipistrelli in varie parti dell’Asia, e che occorre intensificare le ricerche per risalire all’antenato di questo coronavirus.

AMPLIARE GLI ORIZZONTI. Un papabile antenato del SARS-CoV-2 dovrebbe condividere con esso almeno il 99% del suo patrimonio genetico. Le ultime ricerche disponibili sul tema indicano che, per trovarlo, è necessario allargare le indagini fuori dai confini della Cina. Due scoperte riportate da Nature descrivono la scoperta di coronavirus affini al SARS-CoV-2 in campioni congelati di pipistrelli del genere Rhinolophus o di loro deiezioni conservati per anni in laboratori di Cambogia e Giappone.

OSPITI INTERMEDI. Altra faccenda spinosa è quella degli ospiti intermedi del virus: le indagini finora hanno individuato oltre 500 specie animali aventi i recettori cellulari ACE2, le porte di ingresso che il SARS-CoV-2 usa per accedere all’organismo. In particolare i visoni, i gatti domestici e i criceti sembrano particolarmente suscettibili all’infezione e in alcuni casi possono trasmetterla ad animali della stessa specie. Questo alimenta le preoccupazioni che alcuni allevamenti intensivi, come quelli di visoni, possano costituire riserve virali suscettibili a futuri eventi di spillover (salto di specie). Ma finora la ricerca dell’ospite intermedio del virus, che come sappiamo ha coinvolto anche i pangolini (per approfondire), non ha portato da nessuna parte.

INDIZI STRUMENTALI. Un quarto ambito di indagine cavalcato dalla propaganda cinese riguarda la possibilità che le superfici che si trovano a contatto con il cibo e il cibo stesso possano essere contaminati dal virus, come farebbe pensare la scoperta di materiale virale sui banconi di mercati e mattatoi e su alcuni prodotti alimentari surgelati. Finora però non ci sono prove del fatto che il cibo contaminato possa contribuire in alcun modo al contagio; piuttosto, sarebbero gli individui positivi al virus a lasciare tracce di esso sulle superfici e sul cibo che toccano. In Cina, la presenza di materiale virale su salmoni e gamberi surgelati è stata usata per rafforzare l’idea di un virus “importato”, proveniente dall’estero, da contrapporre alla vittoria interna contro la pandemia.