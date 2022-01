Sofia Goggi batte tutti a Cortina: 17esima vittoria in carriera

Sofia Goggi vince ancora per la 17esima volta nella sua carriera. A Cortina, con un tempo di 1.06.98, batte le altre avversarie sulla discesa. Nonostante due errori, è riuscita a vincere la gara sfrecciando sul tracciato.

Dal “Corriere della sera” si evidenziano le osservazioni della Goggi: “Ero pervasa dalla paura, parola sconosciuta. Mi ha assalito non domenica scorsa, quando ho disputato il superG per ricominciare subito, ma rimettendo gli sci lunghi per la prima prova: pareva non avessi mai disputato una libera, alla sera in hotel ho pianto. L’avversario non era solo in pista, avevo il ricordo di una settimana dura: lunedì non camminavo“.

Si legge da Ansa che sul podio con lei l’austriaca Ramona Siebenhofer in 1.07.18 e la ceca Ester Ledecka in 1.07.24.

Per L’Italia ci sono poi – ex aequo in 1.08.08 – Elena Curtoni e Nadia Delago in 14/a posizione . Segue al 17/o posto una arrabbiatissima Federica Brignone, vittima a sua una volta di un erroraccio che l’ha praticamente fermata, che ha chiuso in 1.08.16. Poi ci sono Nadia Delago in 1.08.22 e piu’ indietro Francesca Marsaglia in 1.09.00 e Marta Bassino in 1.09.84. Come si evince da Ansa.

“E’ stato incredibile vincere dopo tutto quello che ho combinato oggi. Un sogno. Ho preso una forte raffica di vento e mi sono ‘aperta’. Non vedevo dove mettevo gli sci”. Le parole di Sofia Goggi alla fantastica discesa di Cortina. La campionessa rappresenta l’orgoglio italiano e per lo sci intero.