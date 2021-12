Spazio Rivisondoli: l’Accademia didattica diventa ristorante

Spazio Rivisondoli, il progetto dell’Accademia Niko Romito, da oggi apre come ristorante.

Il laboratorio didattico nasce dal ristorante Reale di Cristina e Niko Romito proprio a Rivisondoli. Il paesino ogni anno ospita turisti da diverse parti d’Italia che decidono di trascorrere qualche giorno in montagna.

Nel 2011 parte questo progetto di formazione per giovani studenti del settore culinario. Due anni dopo ottiene la Certificazione ISO 9001 in ambito di “Progettazione ed Erogazione di Corsi formazione in ambito Enogastronomico”.

In 450 metri quadrati si trovano postazioni di lavoro e moderne attrezzature per favorire ottime competenze.

Si legge dalla pagina ufficiale “la possibilità per gli allievi di svolgere il tirocinio formativo presso uno dei ristoranti Spazio o presso il ristorante Reale mira a creare un filo diretto tra la formazione in aula e l’applicazione pratica in cucina, facendo dell’Accademia Niko Romito il luogo ideale in cui acquisire le conoscenze e l’esperienza necessarie a diventare un cuoco”.

Essenziale la collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche del Pollenzo e Slow Food per garantire un percorso formativo completo.

Gli allievi dell’Accademia di Niko metteranno in pratica le loro abilità e conoscenze sia in cucina che in sala. In un atmosfera unica ed accogliente, il cliente si sentirà a casa e gli studenti daranno dimostrazione delle competenze acquisite durante l’anno.

Come si legge dal sito web, “SPAZIO NIKO ROMITO si fonda sulla rielaborazione di ricette e modelli classici di ristorazione italiani in chiave contemporanea. Lo stile italiano di SPAZIO si esprime nella cucina, negli arredi interni e nell’esperienza della tavola”.

La sua nascita risale al 2013 come prodotto dell’Accademia, un luogo di formazione per i neo diplomati che intendono lavorare in cucina o sala.

Proprio stasera gli studenti daranno prova delle proprie competenze, dove sarà possibile gustare piatti tipici del luogo.

L’evento si protrarrà fino al 9 gennaio 2022 ed è aperto a tutti con prenotazione.