SSC NAPOLI | In Val di Sole è partito il conto alla rovescia per il ritiro 2024, gli azzurri guidati dal nuovo tecnico Antonio Conte attesi per pranzo

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 10 LUGLIO 2024 – Il Conto alla rovescia dovrebbe chiudersi domani poco dopo le tredici quando squadra, tecnici e dirigenti de SSC Napoli sono attesi per il primo pranzo allo Sport Hotel Rosatti al termine del trasferimento da Napoli. Nel pomeriggio la squadra svolgerà il primo allenamento agli ordini del nuovo tecnico Antonio Conte affiancato da Cristian Stellini, che recentemente ha effettuato un sopralluogo allo stadio di Carciato per valutare anche lo stato del tappeto erboso.

Sono ore di attività frenetica a Dimaro Folgarida, in val di Sole, per il via del 13.o Ritiro estivo precampionato de SSC Napoli. Si lavora agli ultimi dettagli nella SKI.IT Arena con le strutture destinate al pubblico nel piazzale dello Stadio Comunale di Carciato: il palco che ospiterà il rito degli autografi, il grande Igloo con il merchandising della squadra ed una serie di giochi per grandi e piccini. Sulla Collinetta la grande telecabina di Folgarida in versione gonfiabile.

All’interno dello stadio è stata completata la tribuna stampa che in questi undici giorni ospiterà il centinaio di giornalisti accreditati in rappresentanza di media internazionali, nazionali e locali.

Totalmente agibile è la nuova tribunetta Sud dotata di una copertura che richiama vagamente i tetti delle baite alpine. Un bel colpo d’occhio in direzione delle Dolomiti di Brenta. Ultimi ritocchi anche alla nuovissima palestra ricavata a filo del campo di gioco sotto il nuovissimo edificio destinato ad ospitare le scuole elementari di Dimaro Folgarida. Ieri è stato posato il pavimento in materiale gommoso e oggi si è conclusa la posa della moquette di colore azzurro che fa da contraltare alle pareti tinteggiate di bianco immacolato. Uno dei lati lunghi della palestra è caratterizzato da una serie di grandi finestroni che consentono di gettare lo sguardo sul terreno di gioco. Sembra quasi una di quelle aree VIP che caratterizzano i grandi stadi. A bordo campo sono stati posizionati i grandi gazebo che ospiteranno sia gli ospiti del ritiro e sia chi è impegnato nelle varie mansioni del Comitato organizzatore. In corso gli ultimi ritocchi grazie alla squadra del Comune capitanata da Alessandro Largaiolli.

Insomma si potrebbe dire Missione compiuta. Ancora una volta il gruppo operativo composto da una ventina di persone di APT Val di Sole e Comune di Dimaro ha pienamente centrato l’obiettivo anche grazie alla collaborazione delle realtà di volontariato della valle, ad una serie di professionisti impegnati a soddisfare i requisiti necessari per allestire in totale sicurezza un simile impegnativo appuntamento e a Trentino marketing.

Allestito il palco in Piazza Madonna della Pace in centro al paese – dove quest’anno saranno concentrate tutte le attività pubbliche legate al ritiro (vedi calendario annesso) – è stata completata anche la recinzione che avvolge l’albergo che ospita la squadra e da questa sera è off limits per i non addetti ai lavori.

Come detto intenso è il calendario degli eventi collaterali. La squadra guidata dal nuovo tecnico Antonio Conte è attesa per pranzo e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento con orario 17.30 – 19.30. Poi da venerdì si entra nell’orario classico che prevede il doppio turno: al mattino dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30.

Non è previsto il turno di allenamento pomeridiano in occasione delle due partite amichevoli: martedì 16 luglio con la squadra locale dilettanti dell’Anaune Val di Non Asd (QUI BIGLIETTI NAPOLI-ANAUNE ON LINE) e sabato 20 con il Mantova neopromosso in serie B (QUI BIGLIETTI NAPOLI-MANTOVA ONLINE). Entrambe avranno inizio alle ore 18.00. I biglietti sono in vendita anche all’Ufficio turistico a Dimaro.

Per quanto riguarda le attività collaterali per il pubblico (tutte a partecipazione gratuita) questo il calendario degli appuntamenti serali del Ritiro SSC NAPOLI in Val di Sole Trentino 2024:

* DOMENICA 14 LUGLIO – INCONTRO SERATA CON 4 GIOCATORI

Palco in Piazza Madonna della Pace

* MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CABARET)

Palco in Piazza Madonna della Pace

* GIOVEDÌ 18 LUGLIO –INCONTRO SERATA CON MISTER + STAFF TECNICO

Palco in Piazza Madonna della Pace

* VENERDÌ 19 LUGLIO – SERATA PRESENTAZIONE SQUADRA CON DJ-SET

Palco in Piazza Madonna della Pace

* SABATO 20 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CANTANTI)

Palco in Piazza Madonna della Pace.

Sono poi previste due conferenze stampa riservate ai Media accreditati:

* SABATO 13 LUGLIO – CONFERENZA STAMPA CON MISTER CONTE

* MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – CONFERENZA STAMPA CON UN GIOCATORE.

INFO: www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it

