Starbucks inaugura tre nuovi format in Italia

Da fine dicembre Starbucks Italia apre tre punti vendita nel Nord Italia, in Lombardia e Piemonte, che corrispondono a tre nuovi format, almeno per la catena di caffetteria di Seattle sviluppata in Italia da Percassi. Starbucks sta introducendo una varietà di nuovi format per portare il meglio della sua esperienza in Italia, fondendo quella fisica (in-store) con l’innovazione digitale, per soddisfare meglio i clienti italiani ovunque si trovino durante la giornata.

Il nuovo shop-in-shop Starbucks è nel centro commerciale Il Centro ad Arese. Si tratta del primo Starbucks all’interno di un megastore Mondadori: si trova al piano terra, con ulteriore ingresso dal portico esterno del centro commerciale. Wi-fi gratuito, all’interno e all’esterno.

Quando nel 2018 Starbucks ha aperto il suo primo negozio in Italia, ha voluto rendere omaggio alla cultura italiana, sia nel design degli spazi che attraverso l’offerta food, abbracciando l’unicità della tradizione e della cultura di Milano. Gli stessi criteri sono stati seguiti per l’arrivo di Starbucks allo shopping mall Il Ctentro.

Il secondo format, il chiosco (Kiosk) è a Torino, a Il Terrazzo della stazione ferroviaria Porta Nuova. Un nuovo spazio dedicato al food e alle ristorazione, di 2.000 mq che verrà inaugurato oggi 15 dicembre.

Il nuovo terzo format è il drive thru che la Sirena di Seattle aprirà per la volta in Italia a Brescia, dando ai clienti la possibilità di ordinare comodamente dalla loro auto la loro bevanda Starbucks preferita e i prodotti del menu.

“Siamo entusiasti di introdurre in Italia nuovi format di store, scelti attentamente per dare vita al meglio della Starbucks Experience. –commenta Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia– Il nostro team sta seguendo attentamente le ultime indicazioni del governo e delle autorità sanitarie per garantire la sicurezza di tutti i clienti”.

Starbucks si impegna ad acquistare caffè al 100% di provenienza etica in collaborazione con Conservation International. La pietra angolare dell’approccio etico all’acquisto del caffè sono le C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity). Inoltre, Starbucks offre uno sconto di 20 centesimi a tutti i clienti che portano una tazza riutilizzabile quando acquistano una bevanda.

Le caffetterie Starbucks stanno diventando ovunque un faro per gli amanti del caffè. Offre una selezione di tè di prima qualità, gustosi dolci e altre delizie per soddisfare le papille gustative. In più la musica in negozio è scelta per la sua arte e il suo fascino. Ogni persona che entra in un loro store sa di poter contare su un servizio genuino, un’atmosfera invitante e un’ottima tazza di caffè.