Stellantis, nasce il quarto costruttore automobilistico mondiale: l’ok dall’assemblea Psa. Atteso il via libera da Fca

Il nuovo anno si apre all’insegna di Stellantis, quarto costruttore automobilistico mondiale per volumi. Via libera dell’Assemblea generale di Psa alle nozze con Fca. La creazione di Stellantis è stata approvata con il 99,85 per cento dei voti. “Un’assemblea storica”, hanno esultato i dirigenti di Psa. Ad Amsterdam alle 14,30 si terrà invece l’assemblea di Fca.

Accelera in Borsa Fca dopo il via libera degli azionisti francesi di Peugeot alla fusione tra i due gruppi. In attesa del voto in assemblea dell’ex-Lingotto Fca guadagna il 2,32% a 15 euro, mentre Peugeot sale del 2,82% a 23 euro. Per entrambi i titoli viene infranta una soglia che non toccavano rispettivamente dal luglio del 2018 e dal novembre del 2019.

Dopo mancheranno soltanto le formalità per la quotazione di Stellantis alle Borse di Parigi, Milano e New York. E’ probabile a questo punto che la chiusura dell’operazione avvenga entro la fine di gennaio. La sede della nuova società sarà in Olanda. John Elkann sarà il presidente, Carlos Tavares L’amministratore delegato.

