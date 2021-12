Super green pass: tutte le nuove regole

Da domani entrerà in vigore il Super green pass.

I vaccinati o guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi potranno continuare ad andare al ristorante, cinema e stadi. Il Qr code sarà lo stesso ma durerà 9 mesi e aggiornata anche l’App per verificarlo. Il Green pass “base”, ottenuto con tampone, sarà utile per i mezzi pubblici, lavoro e palestra. Le multe per il mancato rispetto delle regole saranno molto alte, da 400 a 1000 euro.

CAMBIAMENTO DEL GREEN PASS

Nel dettaglio, il Green pass rafforzato sarà valido per accedere alle attività di intrattenimento: spettacoli, eventi sportivi, feste e discoteche. Per battesimi e comunioni sarà valido quello base, mentre per le lauree servirà il rafforzato. Nel caso in cui si dovesse passare alla zona arancione, chi avrà il nuovo Green pass potrà accedere alle attività. Per pranzare all’esterno le regole restano invariate.

OBBLIGO MASCHERINA

Le mascherine non sono obbligatorie all’aperto in zona bianca, a meno che non venga indicato diversamente dal sindaco. Obbligatorie invece nei luoghi chiusi e affollati.

CONTROLLI

Come si evince da Rainews, E’ previsto anche il rafforzamento del sistema dei controlli, con dispositivo messo a punto a livello locale dai prefetti, sentiti i Comitato provinciale ordine e sicurezza. Una circolare del Viminale ha tracciato la cornice. I controlli sui mezzi pubblici devono essere attuati in modo tale da garantire la fluidità del servizio e da “scongiurare” possibili “assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico” e andranno potenziati anche nelle zone della movida. In generale, la polizia municipale e la Guardia di Finanza svolgeranno le verifiche nei ristoranti e negli esercizi pubblici mentre quelle su autobus e metropolitane sono affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani e dal personale delle aziende di trasporto, e saranno a campione e nelle maggior parte dei casi verranno effettuate alle stazioni e alle fermate.

La validità del tampone rimane invariata. Il Certificato sarà rilasciato con tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, come si legge su Rainews.