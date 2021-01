Superfood: cosa sono e perché sono molto utili in inverno

Se anche non avete familiarità con il concetto di winter blues, sicuramente vi sarà capitato di provarlo: è quella sensazione di cattivo umore e pigrizia che prende a volte nei momenti più freddi dell’anno, quando alimenti, tipicamente di origine vegetale, che contengono naturalmente micronutrienti e sostanze dalle proprietà ci sono meno ore di luce e la temperatura rigida fa sentire davvero scarichi. I superfood sono un’ottima soluzione per combattere questo malessere di stagione e ritrovare energia e buonumore. Ma cosa sono davvero? Sono positive per l’organismo, in grado di garantire benefici a livello energetico, metabolico, antibatterico e antiossidante.

Come dicevamo, in inverno il fabbisogno di micronutrienti è alto. C’è chi pensa che servano maggiormente in estate a causa della sudorazione, ma in realtà anche un clima rigido incide pesantemente sul buon funzionamento dell’organismo. Il freddo secca la pelle e abbassa le difese immunitarie, meno ore di luce implicano una minore produzione di vitamina D direttamente collegata al sole, e in generale le basse temperature sono l’habitat naturale per virus e batteri che possono provocare malanni di stagione. Quali alimenti possiamo consumare o integrare nella dieta quotidiana per aiutare il corpo a funzionare al meglio? Lo abbiamo chiesto a NaturaleBio, azienda specializzata proprio in superfood naturali e biologici.

Integratori naturali e superfrutti “esotici”

NaturaleBio seleziona accuratamente i produttori delle materie prime direttamente sul loro territorio di origine, per poi importare il prodotto grezzo e lavorarlo in Italia, mettendo al centro la qualità, essendo un operatore certificato Biologico e con standard VEGANOK. I più amati sono olio di cocco, tè matcha, miele di manuka, açai, moringa, maca, cacao, alga spirulina e psillio. Quali sono i benefici di ciascuno di questi alimenti naturali?

Olio di cocco

L’olio di cocco biologico, crudo e spremuto a freddo, è incredibilmente versatile: si può usare in cucina come “grasso buono” per sostituire il burro nelle preparazioni, oppure si può utilizzare per la bellezza di pelle, denti e capelli.

Tè matcha

Il tè matcha è un tè verde di altissima qualità, proveniente dal Giappone, da consumare dopo averlo preparato con cura, seguendo il suo antico rituale: ricco di antiossidanti specifici, le catechine, è considerato un vero elisir di lunga vita.

Miele di manuka

Il miele di manuka è un particolare tipo di miele di origine neozelandese e deve il nome dalla pianta di Manuka, un particolare arbusto locale grazie al quale le api riescono a produrre questo nettare prezioso. La sua peculiarità è il fatto di contenere un principio attivo – il metilgliossale – dal forte potere antibatterico e antinfiammatorio, oltre ad essere nutriente ed energizzante.

Açai

Le bacche di açai sono un superfrutto brasiliano, simili nell’aspetto e nel sapore a dei piccoli mirtilli: la concentrazione di polifenoli è molto alta e possono essere aggiunte a tante preparazioni, garantendo – oltre a un sapore delizioso – anche un buon apporto di fibre.

Moringa

La moringa è una pianta di origine asiatica e africana, incredibile per la possibilità di utilizzarne praticamente ogni parte. Dalle foglie, in particolare, si ricava una polvere ricca di vitamine e minerali, soprattutto vitamina A e calcio.

Maca

La maca è una radice peruviana dalle potenti proprietà energizzanti e, nel suo uso più antico, era considerata ottima anche contro l’infertilità.

Cacao

Il cacao, nella sua forma più pura e originaria, è uno straordinario superfood, essendo una fonte preziosa di magnesio e fosforo.

Spirulina

La spirulina è un’alga d’acqua dolce i cui filamenti, opportunamente polverizzati, possono essere aggiunti a frullati e bowl per fare il pieno di vitamine, in particolare vitamina K e acido folico.

Psillio

Infine, lo psillio è una pianta erbacea di cui si consumano fogli, semi e bucce dei semi: soprattutto queste ultime, le cosiddette cuticole di psillio, servono ad ottenere una polvere molto utile al benessere intestinale, essendo una fibra delicata e idrosolubile, quindi un ottimo addensante naturale.

I superfood più comuni che tutti abbiamo in frigo e dispensa

Ci sono, però, anche alcuni cibi davvero comuni dei quali, forse, non sospettate nemmeno i “superpoteri”! Tra le verdure, ad esempio, i broccoli, che tutti abbiamo in frigorifero in questo periodo: la loro ricchezza in fibre è utile all’intestino ma, soprattutto, contengono ottimi quantitativi di vitamina C, quasi più dei più celebri agrumi. La frutta secca è un altro super-cibo davvero notevole: con i loro grassi buoni e la presenza di minerali quali il magnesio, noci, mandorle e nocciole non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Attenzione solo a non eccedere con le quantità, essendo molto caloriche!

I mirtilli sono un frutto ricco di antiossidanti benefici e, d’altro canto, povero di zuccheri, quindi adatto a tutti. Tra le radici, lo zenzero – famoso per essere la spezia natalizia per eccellenza – è un ottimo energizzante e antibatterico e può essere utile consumarlo quotidianamente in tisane e bevande. Infine, perché non citare anche i cereali e gli pseudo-cereali: quinoa, teff e amaranto, ad esempio, sono naturalmente senza glutine, quindi, possono essere consumati anche dagli intolleranti, e contengono buone dosi di minerali.

Quali superfood sono più utili nella stagione fredda

In inverno è possibile sentirsi più stanchi e deboli del normale. Gli alimenti ricchi di vitamine e minerali non devono mai mancare a tavola, meglio se freschi e di stagione. Una buona integrazione, però, è spesso necessaria: ad esempio, assumere a colazione il miele di manuka è ottimo per la sua azione antibatterica e antinfiammatoria naturale. Non solo, per garantire energia e dare un boost al metabolismo, maca, spirulina e moringa sono delle valide alleate. Gli antiossidanti benefici del tè matcha e dell’açai aiutano a prevenire l’invecchiamento cellulare, contrastando anche i danni del freddo, ad esempio sulla pelle. Il cacao – da scegliere preferibilmente naturale e non addizionato di zuccheri – è una coccola dalla forte azione remineralizzante. L’olio di cocco può essere utilizzato sulla pelle e sulle labbra screpolate, come un vero balsamo di bellezza, così come sui capelli per proteggerli dal gelo ed eliminare l’effetto crespo dato dall’umidità.

Come portare in tavola i superfood

Mantenersi in forma e in salute in inverno, quindi, si può e, come sempre, la salute passa dalla tavola. Un’alimentazione varia e bilanciata è l’ottima base di partenza, unita al mantenersi attivi tramite esercizio fisico – dalla semplice camminata al vero sport. Ma quando questo stile di vita sano non è sufficiente perché i livelli di energia e le difese sono più bassi del solito, si possono assumere degli integratori assolutamente naturali, che diventano parte dei menu quotidiani, dando origine a ricette davvero golose. I superfood, infatti, non sono solo benefici… ma anche buoni! A volte non si sa come consumarli, ma non è affatto detto che si debbano assumere in purezza, dato che non sono medicinali ma veri alimenti, capaci di creare piatti unici.

Miele, olio di cocco e cacao non hanno bisogno di presentazioni, sono versatili e possono fare da ingrediente principale di dolci incredibili. Le polveri di açai, spirulina e maca sono perfette per chi ama fare colazione con colorate bowl, ossia delle capienti tazze che contengono porridge, yogurt o latte vegetale arricchito da questi superfrutti, e decorate con frutta fresca o secca, creme spalmabili e molto altro. Il tè matcha è perfetto da solo, ma si può utilizzare per versioni molto green di cappuccino e latte macchiato, per stupire gli amici a merenda. Lo psillio è un ottimo ingrediente per le preparazioni lievitate, poiché aumenta il contenuto di fibra e aiuta anche ad agglomerare gli impasti senza glutine.