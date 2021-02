Swarovski, il Covid fa tremare l’impero dei cristalli

È guerra fra i discendenti del fondatore Daniel, per il futuro dell’azienda, messa a dura prova non solo dalla pandemia. ma anche dalla concorrenza. Il nuovo CEO: «Puntiamo sul lusso. Toglieremo i cristalli dalle T-shirt».

Si sa avere figli è sempre una benedizione, ma le cose si complicano quando questi figli si trovano a gestire un’azienda. Lo dimostra ciò che sta accadendo a Wattens, ad est di Innsbruck, dove nel 1895 Daniel Swarovski decise di aprire la sua fabbrica di cristalli. Nel 1956 Daniel morì, ma i suoi cristalli debuttarono in un mondo che si sarebbe rivelato preziosissimo per loro: Christian Dior, infatti, li applicò per la prima volta ad alcune sue creazioni, aprendo loro le porte della moda.

Se Swarovski è diventato un marchio famoso in tutto il mondo, gran parte del merito lo deve a Gernot Langes-Swarovski, nipote del secondogenito di Daniel, Alfred. Fra gli anni Settanta e Ottanta fu lui ad aprire la prima boutique a New York, e ad inaugurare la serie dei famosi animaletti di cristallo, con un topo che venne donato come souvenir ai Giochi Invernali di Innsbruck. Sembra paradossale, ma è proprio quando un’azienda di famiglia si espande a livello globale, e i suoi membri si moltiplicano, che il suo successo viene messo a dura prova.

Swarovski è uno dei pochi, grandi marchi ad essere gestito da una famiglia, composta però da circa 200 membri. La scomparsa di Gernot Langes-Swarovski è avvenuta in un momento di aspri litigi tra gli eredi di Daniel, oggi giunti alla quinta generazione. Le liti sono iniziate a marzo, quando Markus Langes- Swarovski, figlio di Gernot, ha ceduto il ruolo di CEO al cugino Robert Buchbauer. Sostenuto dall’80% dei voti degli azionisti, Buchbauer ha cambiato radicalmente l’azienda, anche a causa del Covid. Il suo obiettivo è migliorare la qualità dei prodotti, investendo in esclusività, e producendo meno con prezzi più alti. Come accade per molti altri settori, anche il mondo dei cristalli è stato colpito dalla concorrenza dei prodotti provenienti da Cina ed Egitto. Da Bloomberg, Buchbauer ha affermato: «è molto doloroso, ma dobbiamo fare i passi che avremmo dovuto fare anni fa. In futuro ci concentreremo su prodotti di più alta qualità e con design unici piuttosto che cercare di offrire tutto a tutti. I cristalli Swarovski su una T-shirt non sostengono i nostri profitti e danneggiano l’immagine del nostro brand».

Swarovski in realtà aveva già fatto degli investimenti in questo senso: il più importante risale al 2008, con il lancio della linea Atelier Swarovski, bijoux con prezzi fino a 600 euro circa, che si è arricchita di recente della collezione Fine Jewlery, pezzi unici impreziositi da diamanti e altre gemme sintetiche e con prezzi anche fino a 45mila euro. Buchbauer, e chi lo sostiene, non vuole però agire solo sul prodotto. Il piano di rilancio prevede infatti anche un ridimensionamento della rete di vendita, con la chiusura di 750 dei circa 3mila negozi Swarovski nel mondo. Anche in questo caso l’obiettivo è puntare sulla qualità, con meno negozi ma più rilevanti. Non è finita: la parte più dolorosa del piano Buchbauer, che dovrebbe terminare entro il 2023, è il licenziamento di 6mila dei circa 32mila lavoratori nel gruppo, di cui 1800 nella sede di Wattens, con un forte impatto sull’occupazione della zona. Il sindaco di Wattens, ha parlato alla stampa locale di «uno shock. Nei prossimi mesi molte famiglie ne sentiranno le conseguenze».

Tutto questo è inaccettabile per l’altro ramo della famiglia Swarovski, quello composto dagli altri membri del board, cioè Nadja, Helmut, Gerhard e Paul Swarovski, che hanno promesso battaglia al cugino. Buchbauer, per ora, sembra irremovibile. Alcuni parlano della cessione di una quota a un partner esterno, altri di un trasferimento dall’Austria in Svizzera; ma ancora nulla è deciso. La battaglia dei cristalli più famosi del mondo è appena iniziata.