Tendenza capelli 2021: è arrivato lo Smoky Hair

Dallo Smokey Eye allo Smoky Hair: i capelli “rubano” al make up l’arte delle ombreggiature per un effetto elegante e raffinato.

In queste ultime settimane si sta diffondendo una tendenza dedicata alle sfumature capelli su cui scommettere per il 2021: l’effetto Smoky Hair, che si ispira a quello dei tanto amati Smokey Eyes nel make up. Si parla di un mix di sfumature, dalla più chiara alla più scura, per creare una dissolvenza di colori che risaltano gli occhi e donano profondità allo sguardo.

Ma come funziona sui capelli? Per chi è adatto? Qual è l’effetto finale? Come si curano i capelli per mantenere il colore intatto? La tecnica degli Smokey Hair è arrivata nei Saloni con l’Oreal Professionèl.

I look proposti sino ad oggi sono 5, da personalizzare su ogni donna a seconda della base di partenza, del sottotono e della forma del viso, del tipo di taglio e di capello. Le tonalità, tutte fredde, sono 7 e possono essere anche mixate tra di loro. Si va dai moka freddi con sfumature rosa, ai cenere più scuri con pigmenti blu, per un risultato più dark e sensuale.

Esistono vari modi per realizzare questa tecnica. Molto dipende dai desideri delle clienti e dalle loro caratteristiche. Per alcune viene creata una base più scura che va a illuminarsi verso le punte, per altre, invece, vengono realizzate sfumature fin dalla base. Verranno individuate le parti del viso da illuminare e quelle da ombreggiare per ottenere un effetto perfetto.

Nei saloni la parte iniziale è dedicata alla consulenza, che comprende anche un test con l’app Style My Hair Pro di L’Oréal Professionnel. Grazie alla tecnologia 3D, sarà possibile vedere in anteprima il risultato del make over su capelli. Poi, chiaramente, l’hair stylist riprodurrà il risultato sulla cliente, rendendola unica.

Tra gli effetti più alla moda vi è il violetto intensificato col blu per i capelli scuri. Spesso chi ha i capelli molto scuri non sa mai cosa fare, perché le colorazioni creano troppo stacco. Lo Smoky Hair, invece, valorizza lo scuro con sfumature capelli inedite e molto raffinate.

Un altro effetto alla moda è il moka rosato, che dà un biondo morbido, molto naturale e assolutamente anti-giallo.

L’obiettivo sarà ottenere un effetto 3D per dare movimento, freschezza, lucentezza e ravvivare le lunghezze. Gli Smoky Hair sono perfetti per tutte le lunghezze, così come per tutte le tipologie, dal liscio spaghetto all’afro.

Importante sottolineare è che il principale vantaggio di questa tecnica è che libera dalla schiavitù della ricrescita proprio per le numerose sfumature. L’ideale è fare, ogni tanto, un semplice trattamento Gloss dal proprio parrucchiere di fiducia per dare una “lucidata”. Poi, a casa sarà sufficiente utilizzare i giusti prodotti: shampoo antigiallo e maschere che preservano il colore.

Negli Usa una delle seguaci più famose dello Smoky Hair è Beyoncè. La pop star spesso indossa tonalità smoky bellissime, come i beige freddi che risultano molto eleganti, soprattutto perché accostati alla sua pelle ambrata. Infatti look di questo tipo donano molto anche a tante donne mediterranee.