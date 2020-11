THE WEEKND È L’ ARTISTA CHE SI ESIBIRA’ AL PEPSI SUPER BOWL LV HALFTIME SHOW

The Weeknd, uno degli artisti più interessanti e rappresentativi della sua generazione, si esibirà durante l’Halftime Show del Pepsi Super Bowl LV che avrà luogo nel Raymond James Stadium di Tampa, sabato 7 febbraio, e sarà trasmesso sulla CBS.

In meno di un decennio, The Weekend ha raggiunto la platea mondiale, è divenuto un artista pluripremiato e recentemente è stato nominato come una delle persone più influenti del 2020 da Time Magazine. Relativamente alla visione creativa, The Weeknd è conosciuto per la sua musica non definibile e categorizzabile in unico genere e per il suo modo unico di plasmare lo storytelling attraverso le immagini e il suono.

Pepsi, NFL e Roc Nation sono entusiasti di poter portare The Weeknd sul palco più importante e ambito del mondo, per quello che sono certi sarà una performance trascendentale.

“Siamo tutti cresciuti guardando i più grandi del mondo esibirsi per il Super Bowl e essere al loro posto rappresenta un sogno. Sono onorato e super elettrizzato di potermi esibire su questo celeberrimo palco quest’anno” dichiara The Weeknd

“The Weeknd ha introdotto un suono marchiato dalla propria cifra stilistica. La sua unicità fatta di sentimenti e suggestioni ha definito una nuova generazione di consapevolezza nella musica e nell’arte” ha commentato Shawn JAY-Z Carter. “In questo momento strano, il Pepsi Super Bowl LV Halftime Show ha tutte le prerogative per essere un’esperienza straordinaria con un artista altrettanto straordinario”

“Siamo elettrizzati di avere con noi The Weeknd a Tampa sul Pepsi Halftime Stage” ha detto Brian Rolapp, NFL Chief Media e Business Officer, le performance dell Halftime Show hanno una storia di eccellenza e creatività alle spalle, non vediamo l’ora di poter assistere a ciò che lui porterà al Super Bowl LV.”

The Weeknd osservando l’R&B e il pop attraverso un’ambiziosa prospettiva ha plasmato la musica e la cultura pop a sua immagine. Artista multiplatino, vincitore di tre Grammy Award, è uno dei cantanti più ascoltati nel mondo su Spotify (otre 51 miliardi di stream) ed è uno degli artisti presenti nella top10 della RIAA singles di tutti i tempi. Il suo album del 2020 “After Hours” è al #1 tra gli album R&B più ascoltati di sempre (seguito dal suo album del 2016 Starboy alla #2) e ha debuttato in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia oltre ad essere stato certificato disco d’oro. La sua traccia “Blinding Lights” dal forte sapore nostalgico per gli anni 80 è stata certificata 5 volte platino dalla RIAA e ha oltrepassato ogni record di mantenimento della #1 nella classifica di Billboard, per oltre 46 settimane nelle classifiche radio americane. La sua fantastica carriera musicale gli ha permesso di essere protagonista delle cover di TIME, Forbes, Variety, Rolling Stone, Esquire, Harper’s Bazaar e GQ oltre ad essere ospite con esibizioni all’interno di importanti trasmissioni televisive come SNL, il late show di Jimmy Kimmel e quello di Stephen Colbert, e ai VMA dove gli è stato consegnato il premio per il miglior Video R&B dell’anno. Recentemente ha recitato in TV, nel film del 2019 “Diamanti grezzi” e in qualità di attore protagonista e co sceneggiatore in un episodio dello show American Dad. Nel 2020 ha devoluto oltre 2 milioni di dollari ad attività di beneficienza varia. Il suo continuo abbattere i record delle classifiche di vendita e di stream, essere headline dei più grandi festival e stadi del mondo, la sua personalità sempre molto misteriosa nelle apparizioni pubbliche confermano The Weeknd come uno dei più interessanti e affascinanti artisti del 21esimo secolo.

Pepsi Super Bowl LV Halftime Show:

The Pepsi Super Bowl Halftime Show è lo show musicale più visto dell’anno, in grado, nel 2020, di tenere incollati allo schermo oltre 104 milioni di persone. Il Super Bowl LV conferma la sua collaborazione con Pepsi, da dieci anni sponsor principale del Super Bowl Halftime Show e in quanto partner di NFL da diciannove anni. Tra gli artisti che si sono esibiti nelle precedenti edizioni dell’Halftime Show ci sono Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince, Madonna e altri.