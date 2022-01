The Weeknd: pubblicato oggi il nuovo album “Dawn FM”

In uscita oggi il nuovo attesissimo album di The Weeknd, “Dawn FM” (XO/Republic Records). L’uscita a sorpresa, annunciata solo pochissimi giorni fa, è stata anticipata da un trailer avvincente che ha lanciato l’intero progetto, insieme alla pubblicazione dell’originale cover dell’album e della tracklist.

“Dawn FM”, che tra gli altri contiene il singolo di successo già disco d’oro “Take My Breath”, è descritto dall’artista come un’ “esperienza sonora“, che qui mette in mostra un cast unico di featuring di artisti della scena internazionale, come Tyler the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e Jim Carrey.

Come parte del lancio, The Weeknd è apparso in “103.5 Dawn FM”, un’esperienza in live streaming trasmessa nelle prime ore di questa mattina esclusivamente sul canale Twitch di Amazon Music. Il merchandising esclusivo per l’evento, tra cui una felpa con cappuccio in edizione limitata, una t-shirt e una felpa che commemora lo streaming live, è ora disponibile su amazon.com/theweeknd e nell’app Amazon Music. I fan potranno ancora acquistare il merchandising ancora per le prossime 48 ore.

La pop star canadese con più di 70 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, nel 2021 è stata insignita del riconoscimento di “Most Streamed R&B Artist”. Con la pubblicazione di “After Hours”, The Weeknd è diventato il primo artista a guidare contemporaneamente la Billboard 200, la Billboard Hot 100, la Billboard Artist 100, la Hot 100 Songwriters e la Hot 100 Producers.

L’album, stabile a poco più di un anno e mezzo dalla pubblicazione in Top50 della classifica Fimi degli album più venduti, contiene hit come “Blinding Lights” (quadruplo disco di platino) con oltre 2 miliardi e mezzo di stream e “Save Your Tears” (triplo disco di platino) con più di 700 milioni di stream. “After Hours” ha inoltre raggiunto il primato di album R&B più ascoltato in streaming di tutto il 2020, ottenendo nel nostro Paese la certificazione di disco di platino.

Dawn FM Tracklist

Dawn FM

Gasoline

How Do I Make You Love Me?

Take My Breath

Sacrifice

A Tale By Quincy (feat. Quincy Jones)

Out of Time

Here We Go…Again (feat. Tyler, The Creator)

Best Friends

Is There Someone Else?

Starry Eyes

Every Angel is Terrifying

Don’t Break My Heart

I Heard You’re Married (feat. Lil Wayne)

Less Than Zero

Phantom Regret (feat. Jim Carrey)