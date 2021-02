Varianti Covid Italia: ecco dove sono state segnalate

Nel Lazio invece, riguardo la diffusione delle varianti, “ci sono dati preoccupanti“, afferma il governatore Nicola Zingaretti. “Le varianti si sono affacciate a Roma e nel Lazio: come variante inglese abbiamo una trentina di casi. Sono stati circoscritti ma è chiaro ci sia una preoccupazione”, aggiunge l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Il comune di Roccagorga, a Latina, è zona rossa. Altri casi di variante inglese sono stati registrati nel Viterbese, al confine con l’Umbria.

Per quanto riguarda la Lombardia, la Regione ha trasformato i 4 comuni di Viggiù, Bollate, Mede e Castrezzato in zona rossa fino al 24 febbraio perché, “oltre a esserci alcuni focolai, si è evidenziato che derivavano da varianti del virus, per lo più inglesi”. A Viggiù e in un paio di comuni del Varesotto, spiegano il governatore Fontana e il suo consulente Bertolaso, sembra ci sia “una variante della variante inglese, definita variante scozzese”. “Il tema delle varianti è molto preoccupante”, aggiunge il direttore generale Welfare Marco Trivelli, precisando che sono 578 i casi con variante.

In Friuli-Venezia-Giulia al momento, tra i campioni analizzati, non è stata rilevata la presenza delle varianti brasiliana e sudafricana. “La variante inglese, ha dichiarato il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, nei giorni scorsi è emersa in 17 casi su 267 campioni analizzati”. Ha aggiunto che anche questa settimana verrà ripetuta l’indagine. Un’ulteriore mutazione del virus, la “N439K”, già rilevata negli Usa, è stata riscontrata per la prima volta in Italia, a Trieste, in ambito pediatrico.

Variante brasiliana è stata invece individuata in Toscana, in una scuola di Monteroni d’Arbia a Siena: 13 allievi positivi, uno dei quali proprio con questa variante. Altri casi dello stesso ceppo a Chiusi. Nella provincia ci sono anche casi di variante inglese: secondo l’analisi dei laboratori dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, il tasso nel territorio dell’Asl Toscana Centro è all’8,4% dei positivi. Su un campione di 84 tamponi, eseguiti tra il 3 e 4 febbraio, in 9 è stata riscontrata la presenza di varianti, 7 dei quali di variante inglese.

Frequenti casi di queste varianti sono stati riscontrati anche nelle altre regione italiane, in particolar modo tra i giovani, che risultano essere i più colpiti dal virus. Ci si augura che la campagna vaccinale possa azionare il “turbo”, così da limitare, se non porre del tutto fine, ai danni provocati da questa pandemia, che ormai da più di un anno ha messo in ginocchio un intero Paese.