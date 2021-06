A Benevento è il Caserta’s day. Inizia l’avventura di Fabio Caserta alla guida del Benevento Calcio

Con la conferenza stampa di presentazione, è iniziata ufficialmente nella giornata di venerdì, l’avventura di Fabio Caserta alla guida del Benevento, dopo la firma sul contratto che legherà l’allenatore nativo di Melito Porto San Salvo per le prossime due stagioni (con opzione per la terza in favore del Benevento), al sodalizio sannita.

“Sono contento di essere a Benevento. Con il presidente ed il direttore c’è stata subito grande sintonia – ha dichiarato l’allenatore giallorosso -. C’è grande voglia di partire, sono convinto che faremo una grande stagione“.

L’ex allenatore del Perugia, ha poi ringraziato il suo ex presidente Santopadre.

“Negli ultimi 20 giorni si sono dette tante cose su Caserta ed il suo staff. Non mi piace parlare di alcune cose davanti alle telecamere. Ci tengo a ringraziare il presidente Santopadre, i tifosi, tutto lo staff societario e tutti i miei ex calciatori per l’esperienza perugina. A loro, auguro il meglio“.

Focus poi, sul sistema di gioco, sul mercato e sul Benevento che sta per nascere.

“Sono legato certamente al 4-3-3,ma non è detto che non mi piaccia variare. Sono importanti gli interpreti, al di là degli schemi. Sono uno molto pratico, a cui piace variare all’occorrenza ed adattarsi a seconda dell’avversario che si affronta. Mercato? La società sa cosa voglio. Spetterà alla proprietà l’ultima parola, su tutto. Certamente, ho già le idee chiare su quello che sarà il mio Benevento“.

Nello staff di Caserta, ci sarà anche Piergraziano Gori, in qualità di preparatore dei portieri.

“Ho conosciuto Ghigo e devo dire che è una persona fantastica. È un ragazzo umile e preparato e sono contento di averlo nel mio staff”.

La stagione del Benevento inizierà ufficialmente il 15 luglio con il ritiro umbro di Cascia, ma già l’otto luglio, i calciatori si ritroveranno in città per le visite mediche e per quella che nei fatti sarà una sorta di pre ritiro.

Alla presentazione di Caserta, erano presenti anche il presidente del Benevento, Oreste Vigorito ed il direttore sportivo Pasquale Foggia.

“In Caserta ho trovato quelle qualità umane che volevo per il nuovo allenatore – ha dichiarato il presidente Vigorito -. Sono convinto che sia l’uomo giusto per noi. Lo volevo fin dai tempi in cui allenava la Juve Stabia, ma l’allora presente Manniello non lo ha mai mollato. Non dimentichiamo che la serie B è una categoria che questa città e questa provincia, hanno inseguito per quasi novant’anni. Quest’anno – ha proseguito Vigorito – oltre alla parola insieme, ci saranno altre tre parole che caratterizzeranno il nostro operato: competenza, regole, partecipazione“.

Parole al miele, poi, del patron per il suo direttore sportivo.

“Foggia non ha mai pensato di andare via. Foggia è parte integrante del Benevento Calcio. Fa parte del progetto Benevento, del progetto Vigorito. Ci tengo a ribadire che non c’è nessun ridimensionamento del progetto, anzi. Ma se pensiamo di competere con fondi internazionali che sono proprietari di grandi club, siamo su un cattivo binario. Da parte mia, finché ci sarà un solo tifoso a sostenere il Benevento, io sarò su quei gradoni. I tifosi possono stare tranquilli, anche da questo punto di vista. A questo proposito, ricordo a tutti che se la situazione epidemiologica lo permetterà, e tutto sarà più chiaro, partiremo subito con la campagna abbonamenti“.

Anche Pasquale Foggia, sollecitato dalle domande dei giornalisti presenti, ha espresso il suo pensiero.

“Certamente non è semplice ripartire dopo una retrocessione, ma noi sappiamo cosa fare e soprattutto cosa vogliamo. Con Fabio c’è stata subito una grande intesa, sappiamo entrambi cosa vogliamo. Cercheremo di costruire una squadra funzionale alle esigenze del nostro tecnico. A differenza dell’altra retrocessione, è una situazione diversa, perché abbiamo tanti giocatori di proprietà. A questo proposito, parleremo con tutti e troveremo la soluzione migliore. Nomi preferisco non farne, ma certamente alcuni calciatori di nostra proprietà, sono cercati da tante squadre. Se arriveranno offerte, le ascolteremo“.

Idee chiare, dunque, in casa Benevento.

Le prossime settimane, saranno importanti per la costruzione della rosa che affronterà il prossimo campionato di serie B.

Vigorito, Foggia e Caserta sono già al lavoro.

Dopo essersi cercati a lungo, si sono finalmente trovati.

Adesso, è il momento di iniziare a fare sul serio.