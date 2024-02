Anche a Napoli sbarca il Marketing Americano basato sulla condivisione aziendale.

Lo abbiamo già visto fare, e celebrare, in Italia, principalmente al nord. Eppure c’è una piccola eccellenza tutta partenopea che, partendo dalla convinzione che vada innanzitutto applicato nei confronti del proprio team fa riferimento ai valori della condivisione, lealtà, inclusività, coerenza e rispetto, nella gestione della propria squadra, secondo un proprio modello ormai consolidato, pianificato ogni anno tra Svizzera e Stati Uniti.

Stiamo parlando di Antonio Cataldo, napoletano classe 67’ e Amministratore della società “Alla Violetta Beauty”, gestita insieme alla moglie Susy, che opera da quasi 25 anni nel campo dell’estetica clinica, nel cuore del Vomero, a Via Bernini.

Si tratta di una società che ha un numero di dipendenti che stagionalmente varia tra le 40 e le 50 unità, composto dalla maggior parte da donne, di età che varia tra i 18 e i 65 anni e di diverse nazionalità, che opera in un settore che viene considerato poco più che operaio, dove le tutele e diritti non sono sempre la regola.

La filosofia aziendale in questo caso invece è legata alla realizzazione non solo professionale, ma anche e soprattutto personale, di ciascuno: non solo una adeguata contrattualistica e di premi di produzione. Infatti si va oltre: si cerca in ogni modo possibile di costruire una squadra, o meglio una comunità, dove non ci si consideri solo colleghi ma soprattutto persone su cui si possa reciprocamente contare ed in cui vedere il proprio futuro a medio/lungo termine. Una finalità ealizzata attraverso molteplici attività (almeno quattro eventi di team building ogni anno), dove si favorisce l’inclusione di tutti e la relazione tra i diversi reparti; oppure almeno due viaggi all’anno, uno per premiare le migliori performances professionali, l’altro riservato a tutte/i indistintamente, avente lo scopo di promuovere soprattutto il senso di appartenenza.

In queste prospettive, sono da inquadrarsi le giornate come “Paintball alla Violetta” o il Christmas Party “Lustrini & Paillettes”, così come l’Atlantis the Palm e il Burj Al Arab a Dubai, avvenute tutte del 2023; o ancora lo Sharm Camp al domina Coral Bay di Sharm el-Sheikh e l’accensione dell’albero di Natale al Rockefeller center di New York City nel 2024.

Entusiaste del ambiente lavorativo sono tutte le persone impegnate nella azienda.

«Faccio parte da circa vent’anni di questa azienda. – racconta Imma Franco , Chief Beauty Concierge di “Alla Violetta Beauty” – Il team è formato per la maggior parte da donne; nessuna di noi ha mai dovuto rinunciare a crearsi una famiglia o ha vissuto difficoltà perché in gravidanza. Anche sotto questi punti di vista siamo sempre state supportate, in tutti i desideri e progetti di vita , come ad esempio, appunto, il crearsi una famiglia, comprare casa e altro. Progetti che abbiamo potuto realizzare proprio perché avevamo alle spalle un’azienda solida e soprattutto attivamente di supporto in ogni nostra esigenza. Nella mia esperienza personale, tale supporto I’ho ricevuto anche aldilà del contesto lavorativo; entrare in questa azienda ha significato infatti non sentirsi mai soli anche di fronte alle difficoltà della vita privata. “Alla Violetta Beauty” mi ha permesso di costruire la mia identità, coerente con i valori che sono alla base della filosofia dell’azienda, il mio desiderio di crescita, sia professionale che personale, è sempre stato incoraggiato e supportato dalla Società, permettendomi di partecipare sistematicamente alle migliori formazioni, anche di profile internazionale».

Le fa eco Maria Spanò Beauty Specialist di “Alla Violetta Beauty”: «Il mio percorso è iniziato nel 2016, quando mi sono iscritta alla scuola di formazione Alla Violetta. Sono rimasta subito colpita dalla grandissima serietà: una scuola che ti insegna veramente a diventare una professionista. Come in tutte le aziende centrate sulle persone e sulla loro crescita, ho avuto la possibilità di evolvermi che, unita alla mia voglia di realizzazione, mi ha dato alla fine l’opportunità di entrare a far parte del team di “Alla Violetta Beauty”. Da semplice estetista, con solo competenze di estetica di base, mi hanno accompagnato sotto tutti gli aspetti nel mio percorso di crescita. Ho avuto l’opportunità di formarmi di continuo e, di conseguenza, di migliorarmi sotto tutti i punti di vista . Grazie a tutto ciò, oggi sono un’ autorevole professionista. Oggi sono qui a progettare la mia vita a programmare il mio matrimonio, con la consapevolezza di avere alle spalle una società solida che punta anzitutto alla realizzazione personale del proprio team».

L’ultima testimonianza arriva da Giovanna Marella, beauty specialist di“Alla Violetta”, venuta appositamente in città per l’ambiente lavorativo : «Nel 2019 ho scommesso su me stessa ed ho lasciato la Sardegna, dove sono nata e mi sono trasferita a Napoli, per far parte del team di Alla Violetta beauty. Ad oggi ritengo che sia stata la scelta più giusta che potessi fare!.

Sono lontana dalla mia famiglia, ma, grazie ai valori su cui si fonda quest’azienda, mi sento sempre a casa. Sono diventata, grazie alla formazione continua che ci viene resa disponibile, una professionista nel mio settore con prospettive di crescita esponenziali; contemporaneamente, mi sento sempre sostenuta a livello personale, come fossi in famiglia».

L’approccio innovativo di Antonio Cataldo e della società “Alla Violetta Beauty” rappresenta un esempio tangibile di come il marketing americano basato sulla condivisione aziendale stia radicando le sue fondamenta anche nel contesto partenopeo. Attraverso una filosofia aziendale improntata ai valori della condivisione, lealtà, inclusività, coerenza e rispetto, Cataldo ha costruito non solo un team, ma una autentica comunità in cui ognuno si sente parte di qualcosa di più grande. L’impegno nei confronti dei dipendenti va oltre il contratto e i premi di produzione, estendendosi a eventi di team building, viaggi premianti e attività che promuovono il senso di appartenenza.