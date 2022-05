Achille Lauro all’Eurovision: “Gareggiare per San Marino è una bella opportunità”

Achille Lauro all’Eurovision. Nelle sue parole tutta la felicità di partecipare in rappresentanza di San Marino.

“Gareggiare per San Marino è una bella opportunità. Anche perché io non considero l’Eurovision Song Contest come una competizione tra Paesi, ma un modo per presentare quello che facciamo a pubblico più ampio“. Dichiara il cantante.

Per il grande evento presenterà “Stripper” e afferma: “Vuole essere un manifesto di libertà. Parla di una donna cowboy, libera e di un uomo che decide per se stesso. E’ grande incitamento a essere liberi il più possibile, a scegliere di essere liberi”.

“Non sta a me dire se sono fonte di ispirazione per qualcun altro, o se sono choccante o d’avanguardia. Penso che la cosa più importante è essere unici, creare la propria identità – soprattutto per i nuovi artisti che si approcciano a questo mondo per la prima volta -. essere diversi è l’unica cosa che conta davvero. Io ho cercato solo di fare qualcosa che non avesse ancora fatto nessuno. Qualcosa di libero, non solo a livello di sessualità, ma nella vita in generale. E l’unico consiglio che posso dare è accettarci per come siamo”.

Il cantante conclude: “C’è un mega tour in tutta Italia che mi aspetta. Un annetto di date schedulate tra palazzetti, ippodromi, teatri di grande profilo”.