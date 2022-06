Afghanistan, popolazione nel baratro della fame e della disperazione, la FAO si muove a sostegno della popolazione stanziando ingenti somme

KABUL , La Banca Mondiale all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao), in un contributo di 150 milioni di dollari è stato dato per fornire mezzi di sussistenza essenziali e assistenza salvavita alle popolazioni rurali più vulnerabili in Afghanistan. A renderlo noto è stata la stessa FAO in un rapporto, determinando che ancora altri 45 milioni di dollari sono previsti entro i prossimi 24 mesi.

In base all’ultima analisi dell’IPC (Integrated Food Security Phase Classification), del Food Security and Agriculture Cluster, circa 19,7 milioni di persone, i dati toccano cifre vertiginose bisogna considerare quasi la metà della popolazione afghana, sta affrontando una fame acuta.

Si legge nel rapporto, che le cause hanno precisato gli esperti della FAO, derivano dalla combinazione letale di un’economia in crisi e continua siccità. E «gli effetti a catena della guerra in Ucraina stanno esacerbando la situazione».

Bisogna fare riferimento anche alla gestione dei talebani che con i continui cambiamenti e norme stringenti non di certo aiutano la popolazione stremata da chiusure e divieti non ultimo è stato ordinato di utilizzare il burqa nei luoghi pubblici, vietando alle donne di poter viaggiare da sole o meglio senza un accompagnatore di famiglia.

La dottoressa Clelia Nobile Psicologa Clinica ed Esperta in Criminologia, ci illustra in dettaglio questo popolo come nel corso degli anni è mutato fino a precipitare in un baratro fitto di insidie: «Come già ampiamente descritto, l’Afghanistan si trova ad affrontare, ancora una volta una profonda crisi, non solo sociale e culturale ma anche economica.

Tra le varie cause che stanno spingendo al tracollo il Paese, ci sono le restrizioni alle donne lavoratrici che, come indicato da uno studio sull’economia interna, possono causare un calo del PIL del 5%, in quanto le donne afghane rappresentano il 20% della forza lavoro. Da agosto 2020 ad oggi, con l’ascesa al potere del regime talebano, stiamo assistendo a divieti sempre più forti a discapito delle donne, sia nel mondo della scuola e della formazione sia negli uffici pubblici. Le uniche che ancora possono lavorare sono quelle impegnate nel campo medico ed infermieristico. La riflessione che questo dato ci spinge a fare può essere molto semplice, o perlomeno possiamo chiederci il perché e provare a dare una risposta. Un altro dato importante arriva dal governo. Basti pensare che, prima del regime, erano presenti 13 donne all’interno dell’esecutivo, tra ministri e viceministri.

Oggi, a rappresentare le donne al governo, abbiamo una quota pari a zero. Anche sorge una domanda spontanea: cosa è successo nel frattempo? Oppure cosa non è mai successo?

Tutto questo viene esacerbato anche dall’attuale crisi che i Paesi occidentali si trovano ad affrontare in seguito alla guerra in Ucraina e alle chiusure da parte del governo russo rispetto alle forniture di materie prime importate in tutto il mondo. Ma per un popolo già provato e ridotto alla povertà, è un altro nodo che si stringe e che rende sempre più difficile la fuoriuscita dal regime e dalla loro attuale condizione».

Con questa iniezione di liquidità si spera che il paese possa aderire a progetti concreti che possono condurre il Paese verso una direzione congrua, dove si possa palesare l’importanza che questo particolare popolo da alla dignità. Il regime talebano oltre a prevedere tutta una serie di restrizioni, chiusure e imposizioni, possa alla luce anche delle proteste che le donne afghane hanno condotto aprire uno spiraglio, a guadagno non solo delle donne e bambini, credo che in gioco ci sono le sorti di un popolo particolare quale quello afghano

a cura di: Raffaele Fattopace