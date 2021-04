Associazione Italiana Editori: più fondi al diritto allo studio e al sostegno alla lettura

Garantire un accesso equo al sapere stanziando nuovi fondi per il diritto allo studio, sostenere la domanda di libri per far crescere la lettura in Italia, incentivare quei processi di innovazione che possano rendere la filiera editoriale più efficiente, inclusiva, verde, sostenibile e internazionale. E’ la proposta dell’Associazione Italiana Editori (Aie) presentata alle istituzioni per la Legge di sistema sull’industria libraria e il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (Pnrr). “Un contributo responsabile a un progetto complessivo di crescita del Paese”, il commento del presidente Aie Ricardo Franco Levi.

“La nostra proposta – ha spiegato Levi – vuole essere un contributo responsabile a un progetto complessivo di crescita del Paese, una crescita che non può che passare dalla cultura e dalla formazione, veri asset strategici per uno sviluppo sostenibile e duraturo che allinei il nostro Paese al resto dell’Europa riducendo al contempo le disparità territoriali”.

Per il diritto allo studio e il contrasto alla povertà educativa, Aie chiede un aumento del Fondo per il diritto allo studio per coprire gli acquisti di testi per tutte le famiglie in difficoltà economica e la semplificazione delle procedure per far sì che i fondi siano realmente disponibili prima di settembre anche grazie a una efficace informazione alle famiglie e strumenti di pagamento semplici da utilizzare. Viene proposta infine la creazione di una carta elettronica per l’acquisto di testi universitari da distribuire agli studenti già beneficiari di borse di studio, che oggi non coprono queste spese.

Sul versante del sostegno alla domanda e per lo stimolo alla lettura, Aie chiede di rendere permanente e strutturali le misure attualmente in essere. Si chiede pertanto che sia confermata e stabilizzata la 18App con una dotazione di 500 euro per beneficiario ogni anno. Accanto a questo, viene proposto che lo stanziamento di 16 milioni annui per la Carta Cultura (bonus di 100 euro per acquisti di libri) sia anch’esso stabilizzato e che i beneficiari siano le famiglie con figli in procinto di iniziare il percorso scolastico (5-6 anni), momento cruciale per creare lettori.

Anche il fondo per gli acquisti delle biblioteche nelle librerie di prossimità attivato nel 2020 dovrebbe essere confermato con una dotazione di 30 milioni di euro l’anno.

Al cuore del piano per il sostegno alle imprese, conclude infine Levi, “in coerenza con le politiche nazionali ed europee dettagliate nel Recovery Fund, proponiamo interventi per rendere la filiera libraria ancora più innovativa, verde, inclusiva e internazionale”.

Sull’innovazione, le proposte riguardano incentivi alla digitalizzazione dei cataloghi editoriali; la produzione di contenuti, strumenti e piattaforme per la didattica digitale di scuole e università; l’efficienza della logistica distributiva (elemento chiave per sostenere la concorrenza delle grandi piattaforme di e-commerce); il trattamento dei dati bibliografici e commerciali lungo le filiere distributive (editori / promotori / distributori / grossisti / librerie); le applicazioni di intelligenza artificiale nelle diverse fasi della produzione, distribuzione e promozione del libro; la gestione dei diritti d’autore, anche per affrontare le sfide poste dall’attuazione della Direttiva sul Diritto d’autore e il mercato unico digitale; le tecnologie di contrasto alla crescente pirateria digitale.

Proposte anche sulla sostenibilità (si chiede un credito di imposta per l’uso di carta proveniente da foreste eco-sostenibili come strumento di sostegno alle imprese nella transizione verde) e l’accessibilità (un sostegno alle produzioni digitali per incrementare la disponibilità e-book e altre risorse nativamente accessibili ai disabili) e l’internazionalizzazione, incrementando anche i fondi per le traduzioni di libri italiani all’estero e sostenendo la presenza dell’editoria italiana all’estero e il sistema di fiere del libro in Italia.

