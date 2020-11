AUSTRIA, IL CANCELLIERE KURZ: “LA CAUSA RISIEDE NEL TERRORISMO, NON CI FAREMO ABBATTERE”

Il 2 novembre 2020 entrerà nella storia e purtroppo ancora per una volta negativamente. In questi ultimi giorni in Francia si è respirata un’aria molto tesa a causa del terrorismo ed ora altra tappa della follia umana è stata Vienna: intorno alle ore 20 la capitale austriaca è stata messa a dura prova dallo Stato islamico, che ha rivendicato l’attacco, ed ha purtroppo posto fine alla vita di quattro persone. Invece la vittima della polizia è stata proprio l’attentatore di nome KujtimFejzulai. Quest’ultimo avrebbe inoltre ferito circa venticinque persone ed aveva già precedenti con la giustizia: oltre ad avere contatti con una reta jihadista tedesca era in libertà vigilata per aver partecipato ad un programma destinato agli islamisti. Non a caso uno dei punti in cui si è sviluppato l’attentato è stato quello nei pressi della sinagoga a Vienna. Bisogna specificare che non è stato l’unico a condurre tal atto violento, ma si è potuto assistere ad un vero e proprio commando armato distribuito in sei punti differenti della città. A tal proposito il cancelliere austriaco ha commentato: “Dietro questo attacco è nascosto un profondo odio verso la nostra democrazia” – e ha proseguito – “non ci faremo intimorire e ciò non vuol dire aprire le porte ad una guerra tra cristiani e musulmani o tra austriaci ed immigrati, bensì tra persone che vivono nella pace ed altre che portano la guerra”. L’attentato ha avuto una risonanza, come ci si poteva immaginare, europea ed in particolare il Ministro dell’Interno italiano Luciana Lamorgese ha convocato il 13 novembre il Comitato nazionale per l’ordine pubblico e la sicurezza per rafforzare le misure in merito. Un altro paese che è sempre più in guardia e che ha espresso vicinanza all’Austria dato che si è trovato coinvolto per primo tra tutti è stata la Francia. Il Presidente Macron ha affermato: “Noi francesi condividiamo lo choc e il dolore del popolo austriaco colpito questa sera da un attentato nel cuore della sua capitale, Vienna. Dopo la Francia, è un paese amico ad essere attaccato. La nostra Europa lo è. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci arrenderemo”. Si spera dunque che oltre la pandemia da Covid-19 ed i focolai diffusi in tutto il mondo contro un nemico invisibile non si debba aggiungere l’emergenza terrorismo e lottare contro nemici materiali perché in un momento del genere deve emergere non l’uomo, ma l’umanità che è in esso.

Antonio Simeoli