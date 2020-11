CALCIO, I 60 ANNI DI MARADONA: “SE MI TROVASSI A UN MATRIMONIO CON UN VESTITO BIANCO E MI TIRASSERO UN PALLONE INFANGATO, LO STOPPEREI DI PETTO SENZA PENSARCI”

Pitagora, filosofo vissuto tra il VI ed il V secolo, è noto per esser stato il primo vero grande pensatore della storia greca con la sua dottrina filosofica che individuava l’archè, il principio, nei numeri sinonimi di equilibrio. Tuttavia i pari e i dispari erano in contrasto dato che erano caratterizzati da un netto dualismo, ma per il filosofo di Samo il numero perfetto per antonomasia, in quanto contiene in sé il pari e il dispari e in cui dunque sono presenti tutti i tipi di numero, era il 10. Non a caso la somma dei primi quattro numeri naturali dà proprio 10 e il loro insieme era detto tetrattideo sacra decade, un elemento di così alta rilevanza che i discepoli della scuola pitagorica prestavano giuramento sulla tetraktys. Intanto a distanza di anni ancora oggi il 10 è il numero più ambito in più ambiti della vita di tutti i giorni, basti pensare che ad esempio è il voto tanto agognato dagli studenti a scuola ed è allo stesso tempo il numero portato sulle spalle dalle più grandi stelle del mondo dello sport, in modo particolare da quello del calcio.

Nel calcio fino alla stagione 1994-1995 i numeri venivano assegnati ai calciatori in base al ruolo che essi ricoprivano e quindi i titolari avevano un numero compreso tra l’1 e l’11, mentre le riserve dal 12 in poi, fino a quando dall’anno seguente non è stata concessa la libera scelta ad ogni atleta. Questo aspetto non risulta essere di poca importanza dato che è stato uno degli aspetti più romantici del calcio, poiché soltanto dall’ascolto del numero di maglia ci si poteva immaginare l’idolo della squadra per cui batteva il cuore. Il trequartista con la 10 stampata sulle spalle non era un semplice calciatore, ma era il fulcro attorno a cui ruotava la squadra, colui il quale illuminava il manto erboso con un suo tocco, che i più grandi artisti avrebbero definito pennellata. Allora vengono in mente Platini, Gullit, Baggio, Zidane, Ronaldinho, Totti per poi arrivare all’attuale più grande 10, Lionel Messi. Resta iconica, poi, una sua affermazione: “Se mi trovassi a un matrimonio con un vestito bianco e mi tirassero un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci”. D’altronde ci doveva essere un motivo se il rivale di sempre di Maradona, Pelé, è chiamato O Rei, il Re, a cui gli uomini sottostanno, mentre lui è chiamato Dios, parola in cui è indicato proprio il suo numero nella scritta D10S, perché è Maradona ad indicare la strada da seguire a tutti gli uomini, compreso O Rei.

Antonio Simeoli