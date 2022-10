Ciro Fiola a Globuli azzurri: chi ha costruito questa squadra ha avuto un grande intuito

Francesco Fimmanò: abbiamo sempre avuto una bella squadra ma mancava Kvaratskhelia

Francesco Fimmanò, vicepresidente della Corte dei Conti: "anche gli anni scorsi abbiamo avuto una bella squadra, ma non avevamo un lui come ce l'abbiamo quest'anno, ovvero Kvaratskhelia. Mourinho farà sicuramente un'attenta retroguardia e a Kvaratskhelia lo marcheranno in tre, questo significa solo che segneranno gli altri. La Salernitana? Ha avuto poco tempo per fare le cose per bene, sono convinto che il calcio in Campania deve diventare trainante, purtroppo non esistono ancora strutture per far crescere giovani in Campania ma spero che il calcio in Campania continui a crescere".

Nicola Arpaia: Raspadori ha rifiutato la Juve ed è diventato l’idolo dei tifosi azzurri

Nicola Arpaia, presidente del club Napoli di Agropoli: "purtroppo a Roma avremo poca tifoseria al seguito a causa dei prezzi e della crisi, comunque sono fiducioso, abbiamo una squadra molto attrezzata in difesa, l'importante è non perderla. Adoro il gioco di Raspadori, poi un giocatore che rifiuta la Juventus per il Napoli è chiaro che diventa un idolo dei tifosi. La pausa per i mondiali? Più della metà della squadra parte per i mondiali, la pausa mi preoccupa solo per eventuali infortuni".

Ciro Fiola: chi ha costruito questa squadra ha avuto un grande intuito

Ciro Fiola, presidente della Camera del Commercio di Napoli: "chi ha costruito questo Napoli ha avuto l'intuito di costruire questa squadra che sta portando a risultati importanti. De Laurentiis è sempre stato un grande imprenditore, ha rilevato il Napoli per pochi spiccioli e lo ha portato a grandi risultati".

Giovanni Betta: il Napoli non deve temere nessuno

Giovanni Betta, rettore emerito università di Cassino: "è un Napoli sorprendente che supera ogni previsione, da casa noi che lo guardiamo siamo innamorati di Lobotka ma sono bravi tutti. La Roma? Siamo in una fase in cui non dobbiamo temere nessuno. Il Napoli sta giocando in attacco e anche mercoledì con il Rangers dovrà continuare così senza fare tecnicismi".