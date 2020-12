CONFESERCENTI CAMPANIA, ECCO LA “LASAGNA SOLIDALE”: «1500 PASTI PER I PIU’ POVERI PER UNA VIGILIA DI NATALE DI FRATELLANZA»

Il presidente Vincenzo Schiavo: «Le nostre imprese sono in crisi ma non dimenticano gli ultimi e la passione che muove la loro attività». Donate anche 60mila mascherine.



Dopo la “Pizza Solidale” del 28 novembre scorso, Confesercenti Campania lancia anche la “Lasagna Solidale”: domani, 24 dicembre, alla vigilia di Natale, i ristoratori di Napoli consegneranno a pranzo 1500 lasagne alla Comunità di Sant’Egidio per donarle ai poveri e ai bisognosi assistiti con amore dall’ente laico noto in tutto il mondo. Insieme al pasto saranno donate anche 60mila mascherine anti-Covid (un omaggio della azienda ESSECI Italia srl).

Un’iniziativa organizzata da Confesercenti Campania, con il presidente Vincenzo Schiavo in testa, in collaborazione con la Fiepet (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici), rappresentata dal presidente regionale Vincenzo Politelli e da quello provinciale Antonio Viola, e con l’aiuto di Marco Rossi, segretario generale della Comunità di Sant’Egidio della Campania e di “RetexNapoli” di Lorenzo Crea.

Sarà una Vigilia speciale in generale per Confesercenti, che ha organizzato questa iniziativa di solidarietà in contemporanea anche a Milano e a Roma, per un totale di 6500 pasti caldi donati ai bisognosi.

«Le nostre aziende sono sempre vicine agli ultimi – ricorda Vincenzo Schiavo – L’intento della “lasagna solidale” è quello di voler essere al fianco dei fratelli più poveri nonostante il momento di drammatica difficoltà per gli imprenditori della ristorazione, con fatturato zero e prospettive nebulose. L’iniziativa è anche la testimonianza che la passione, il cuore, sono il motore delle nostre attività. Gli esercenti sono dolenti perché non possono svolgere il proprio lavoro, sono addolorati perché non possono consentire ai propri dipendenti e alle loro famiglie di passare un Natale sereno, anche perché la Cig non è arrivata in tempo. In questo momento di grande sofferenza per le imprese campane è comunque importante aiutare la Comunità di Sant’Egidio, non dimenticare gli ultimi, non lasciare indietro i più sfortunati».

Sarà dunque una Vigilia di Natale speciale per la Comunità di Sant’Egidio di Napoli: alle 12, in via Palmieri (nei pressi di Corso Umberto), si compirà la missione della “lasagna solidale”, grazie anche a due furgoni (utili per la consegna) messi a disposizione da Federnoleggio. Oltre agli organizzatori già citati sarà presente Francesca Sepe, Responsabile alimenti della Comunità di Sant’Egidio.

Un plauso doveroso va ai ristoranti che hanno aderito con entusiasmo a questa gara di solidarietà: “Terrazza Calabritto”, “Mammina”, “Re di Napoli”, “San Carlo”, “Donna Luisella”, “RestaQmmè”, “Isabella de Cham”, “A Cucina è Mammà”, “Sinclair Scottish Pub”, “Osteria Salumeria di turno” e “La Scialuppa”.