CONTRO IL TORINO UN NAPOLI DEVASTANTE E SPRECONE.PER 21 PARTITE CONSECUTIVE E’ ANDATO IN RETE.

“Il più grande spreco del Napoli? La differenza tra ciò che siamo in classifica e ciò che potevamo essere!” Così stasera 25 tiri in porta e tanti gol sprecati! Per 21 partite consecutive il Napoli è andato in rete. La qualità della prestazione è una buona notizia. Tanti segnali di continuità. Ottimo calcio,giocate convincenti. Un grande primo tempo è sufficiente al Napoli per espugnare l’Olimpico di Torino.l Napoli domina e indirizza la gara nel primo tempo con due gol nel giro di 2’, con Bakayoko e Osimhen. Tante le occasioni per il tris, con i pali di Zielinski e Insigne.Prestazione ottima, come spesso accade nell’ultimo periodo, e tre punti importantissimi. per gli azzurri! Gattuso raggiunge il quarto posto e può guardare con fiducia ai prossimi impegni in calendario. Sull’altro fronte, nonostante il grande agonismo, il Toro non è mai riuscito a impensierire gli avversari

Nel finale rosso a Mandragora che salterà il Parma. In classifica la squadra di Gattuso raggiunge a quota 66 punti Milan e Juventus, con i rossoneri impegnati nel posticipo con la Lazio. Il Torino resta a 31 punti, come il Benevento terz’ultimo e il Cagliari, ma i granata hanno una partita in meno.

Basta questo silenzio stampa!