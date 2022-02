Covid-19: le nuove regole entrate in vigore oggi

Da oggi scattano le nuove regole sul Green pass. Riguardo Green pass, mascherine, viaggi e scuola. Novità anche sulle fasce di colore, questione esposta dalle Regioni stesse.

Green pass

Dal 1 febbraio 2022 il Green pass e certificato di guarigione saranno ridotti a 6 mesi. Inoltre ci sarà l’obbligo del pass anche per accedere agli uffici pubblici, poste, banche, e negozi. Restano esclusi gli uffici di polizia.

Per quanto riguarda gli over 50, obbligo del Green pass e multe per chi non lo possiede. A partire dal 15 febbraio tutti i lavoratori pubblici e privati di questa età dovranno munirsi del Super green pass. Le sanzioni andranno dai 600 ai 1.500 euro per chi non è provvisto di Green pass.

Per viaggiare

Non è più obbligatorio un tampone negativo per chi rientra da un Paese europeo. Fino al 15 marzo servirà una certificazione digitale dell’UE per dimostrare che si possiede il vaccino, si è guariti o risultati positivi dopo un tampone.

Mascherine

Permane l’obbligo di mascherine all’aperto per altri 10 giorni. Le discoteche chiuse per 10 giorni ancora.

Le nuove regole a scuola

Domani nuovo Cdm per gestire il virus nelle scuole. Probabile che le regole di medie e superiori siano obbligatorie anche alle elementari. Didattica a distanza con tre contagi per una classe e, con soli due, resterà a casa solo chi non vaccinato o chi lo è da più di 6 mesi. La quarantena in vigore sarà estesa anche a quella scolastica.

Regioni

Accolta la richiesta dei governatori delle Regioni relativa alle fasce di colore. Unica zona sarà quella rossa. Il calcolo dei pazienti sarà relativo solo ai sintomatici, non più gli asintomatici ricoverati per altre cause.