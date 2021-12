Covid, al via da oggi le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni

In Italia da oggi, giovedì 16 dicembre, si parte con la somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. Il Lazio, intanto, ha fatto da apripista anticipando l’apertura a mercoledì, mentre in Alto Adige e Valle d’Aosta si partirà dopo, rispettivamente il 18 e il 20 dicembre.

“Vaccinerò i miei figli“, ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show. E neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene“, ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha sottolineato: “In questo momento la diffusione del Covid nella fascia di età pediatrica è rilevante. La fascia 5-11 anni è quella che mostra l’incremento maggiore: l’incidenza cumulativa stimata è di 200 casi ogni 100mila bambini sui 7 giorni. Il vaccino è sicuro e tutela i bambini“.

“È importante vaccinare i bambini, possono avere un netto beneficio come le altre fasce di età. Il vaccino poi è in grado di abbattere completamente i ricoveri“, ha evidenziato Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, a Sky TG24 precisando che non ci sono state reazioni gravi nei primi vaccinati.

Le Regioni si sono attrezzate per la partenza delle vaccinazioni nella fascia 5-11 anni, che dovrà avere percorsi dedicati e la collaborazione dei pediatri.

Si inizia dai bimbi “con elevata vulnerabilità” e quelli conviventi con soggetti immunodepressi o con elevata fragilità al Covid.

Le due dosi vanno somministrate a 21 giorni di distanza. A dicembre ne saranno distribuite un milione e mezzo.

Nel Lazio, intanto, il 15 dicembre c’è stato un ‘V-day’ che ha coinvolto l’ospedale Spallanzani a Roma e altri 8 hub,

I primi 70 bambini si sono quindi vaccinati il 15 dicembre nel Lazio, “con il sorriso sulle labbra”, come ha affermato il presidente della Regione Nicola Zingaretti lanciando un appello ai genitori “a vaccinare i piccoli perché è un atto d’amore. Non perdiamo tempo. Il vaccino è sicuro. La variante Omicron – ha ammonito – è insidiosa e si diffonde rapidamente”. Già 40mila le prenotazioni per il vaccino in questa fascia nella Regio.

Intanto, sono salite a quasi 63mila le prenotazioni del vaccino anti-Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in Lombardia. Il dato comunicato dall’Assessorato regionale al Welfare aggiornato alle 18.30 del 15 dicembre, quarto giorno di adesioni, è 62.895 appuntamenti. Di questi il 39%, cioè 24.682, proviene dal territorio dell’Ats di Milano, che comprende anche la provincia di Lodi.

Oltre 1.200 prenotazioni nelle Marche. In Emilia Romagna sono stati oltre 7.600 gli appuntamenti fissati nei primi giorni di apertura delle prenotazioni, in Campania oltre 3.300. In Sicilia sono stati attrezzati 65 punti vaccinali ad hoc in tutte le province. (Skytg24)