Covid, Biden si vaccina in diretta tv: “Fatelo tutti” | Variante Gb, caccia ai casi sospetti in Italia

La campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti ha ora il volto del presidente eletto Joe Biden che, insieme alla futura first lady Jill, si è vaccinato come promesso in diretta televisiva lanciando un appello agli americani: “Fatelo tutti, è sicuro”. Intanto è iniziata una corsa contro il tempo in Italia a caccia di positivi al virus arrivati dalla Gran Bretagna, per scongiurare i rischi di un’ondata del Covid nella versione più insidiosa anche nel nostro Paese.

Caccia in Italia ai potenziali positivi alla variante britannicaDopo lo stop ai voli dal Regno Unito è partito ora in tutta Italia, liste di passeggeri alla mano, il tracciamento di migliaia di cittadini che potrebbero essere positivi alla variante britannica del Sars-Cov-2: : un ceppo che non sarebbe più letale né più resistente ai vaccini, ma capace di diffondersi più rapidamente.

E l’alert nelle prossime ore potrebbe scattare nei confronti di altri Paesi: è allo studio l’ipotesi di bloccare i voli anche con l’Olanda e il Lussemburgo. Ma, chiarisce il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, “sono decisioni che verranno prese in coordinamento con l’Ue”.

Nuovi provvedimenti in arrivo ma nessuna battuta d’arresto per il Piano vaccini: “Andrà avanti e non è prevista alcuna variazione al cronoprogramma”, chiariscono ambienti del Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri.

Oms: “Variante non è fuori controllo”Dall’Oms arrivano intanto rassicurazioni. “Abbiamo avuto un R0 (tasso di riproduzione del virus, ndr) molto superiore a 1,5 in momenti diversi durante questa pandemia e l’abbiamo controllato. Questa situazione non è quindi, in questo senso, fuori controllo”, ha spiegato infatti il responsabile dell’emergenza sanitaria dell’Oms Michael Ryan. Il Centro europeo per il controllo delle malattie osserva intanto che la variante circola già da un mese. Questo indicherebbe che si è già “verificata una sua diffusione internazionale”. Quanto al vaccino rassicurazioni dal direttore sanitario dello Spallanzani di Roma Francesco Vaia: “Ci sono già state delle varianti nel recente passato. Questo non vuol dire un aggravamento della malattia e il vaccino non è messo in discussione”.

Al via negli Usa la somministrazione del vaccino Moderna Negli Stati Uniti Biden, pronto a far scattare il suo piano antipandemia dalle prime ore del suo insediamento alla Casa Bianca, si è sottoposto alla prima dose di vaccino in un ospedale della sua Wilmington, in Delaware, e lo ha fatto nel giorno di un’altra notizia carica di speranze: quella del via negli Usa anche alla somministrazione delle prime dosi di Moderna, che ha seguito di pochi giorni la partenza della vaccinazione di massa attraverso il prodotto Pfizer-BioNTech.

Quest’ultimo è stato già somministrato a diverse alte cariche dello Stato, dal vicepresidente uscente Mike Pence alla speaker della Camera Nancy Pelosi, al leader della maggioranza repubblicana in Senato Mitch McConnell. La vicepresidente eletta Kamala Harris sarà invece vaccinata con il futuro first husband Douglas Emhoff la prossima settimana.