Cuomo a globuli azzurri: l’infortunio di Osimhen non è grave, tra un paio di settimane potrà già essere in campo

Oreste Cuomo: l’infortunio di Osimhen? Non è grave

Oreste Cuomo, primario di chirurgia epatobiliare: "l'infortunio di Osimhen? Dovrebbe essere una distrazione dell'adduttore, per cui credo che potrà essere a disposizione di Spalletti già tra un paio di settimane. Lobotka? Rappresenta l'inaspettato, nessuno si aspettava che rendesse al massimo in questo campionato. Sostituzioni durante l'incontro? Non sappiamo se saranno ritenute necessarie".

Massimiliano Esposito: lo scudetto lo abbiamo in tasca, spero anche in qualcos’altro

Massimiliano Esposito, ex calciatore del Napoli: "non vedo l'ora che il campionato finisca anche se con il vantaggio che abbiamo lo scudetto lo abbiamo già in tasca, spero che quest'anno si possa raggiungere anche un secondo obiettivo. Kim è il giocatore che mi ha sorpreso di più, non mi aspettavo che facesse dimenticare Koulibaly. Gli avversari? Dobbiamo preoccuparci solo di noi stessi".

Marco La Commara: è il destino di Napoli avere gli occhi puntati

Marco La Commara, docente universitario e astrofisico: "a Napoli abbiamo sempre gli occhi puntati addosso, è il nostro destino, per cui qualunque cosa succederà dopo aver vinto il campionato avrà sempre una enfasi".

Ciro Fiola: una gestione oculata della società ha fatto la differenza

Ciro Fiola, presidente camera di commercio di Napoli: "è stato fatto un buon lavoro dalla dirigenza del Napoli, è un lavoro che viene dagli anni passati, una gestione oculata della società sia sportivamente che economicamente. Spero che Simeone sia titolare domenica, lo preferisco a Raspadori. Pericoli per gli eccessi di entusiasmo dopo il conseguimento dello scudetto? Ho fiducia delle forze dell'ordine che sicuramente sapranno come gestire la sicurezza.

Pietro Spirito: questo scudetto dovrà essere una vittoria di tutto il sud

Pietro Spirito, docente universitario e consulente aziendale: "non sono preoccupato per l'assenza di Osimhen, certo non è positivo che non giochi ma sarà degnamente sostituito, e domenica dobbiamo fare un grande pressing con l'idea di non accontentarci dell' uno a zero. Simeone? Il Cholito lo farei giocare fin dal primo minuto. Non mi piacciono le rivalità tra tifosi di squadre campane, bisogna fare in modo che questa sia una grande vittoria del sud e non solo di Napoli".