Don Giuseppe Mazzafaro, della Comunità di sant’Egidio è il nuovo vescovo di Cerreto Sannita, succede a don Mimmo Battaglia.

Monsignor Giuseppe Mazzafaro, 66 anni, del clero dell’Arcidiocesi di Napoli, è il nuovo vescovo della diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata dei Goti.La cerimonia dell’ordinazione episcopale con l’inizio del ministero pastorale, celebrata nella storica piazza San Martino di Cerreto Sannita, è stata presieduta dall’arcivescovo emerito di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe.

Mazzafaro succede a don Domenico Battaglia, designato pochi mesi fa Arcivescovo Metropolita della Chiesa di Napoli, e che ieri ha partecipato alla cerimonia portando il suo saluto “alla terra sannita che porto sempre nel mio cuore e che non dimenticherò mai”, assieme a numerosi vescovi campani e di fuori regione. Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili e militari, a cominciare dal prefetto di Benevento Carlo Torlontano assieme ai sindaci, a partire da quello di Cerreto Sannita, Giovanni Parente, e di Benevento, Clemente Mastella.

“Caro Giuseppe – ha detto Sepe nella sua omelia rivolgendosi al neo vescovo – il Signore ti ha chiesto di lasciare Napoli e venire qui a Cerreto Sannita. Ricordati che sei venuto nella terra di Sant’Alfonso Maria dei Liguori che ha insegnato come far conoscere Cristo. Vai per le case, non ti stancare di ascoltare i poveri e visitare i malati … e a Madonna t’accompagni”.

“E’ con grande emozione che a nome di tutta la comunità e della amministrazione telesina, saluto l’arrivo del nuovo Vescovo, Monsignor Mazzafaro. , così il sindaco di Cerreto Sannita,Viviamo un periodo in cui la nostra vita sta gradualmente tornando alla normalità dopo l’emergenza sanitaria, e questa giornata è per tutti noi non solo un momento di gioia, ma motivo di grande Speranza e Fiducia. La Speranza di continuare a vivere l’essenza di essere comunità, valore che abbiamo riscoperto in questi mesi difficili; e la Fiducia per una ripartenza e rinascita, costruite sui valori più profondi della nostra vita. L’inizio del ministero pastorale nella Chiesa di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti rappresenta, perciò, un evento importante e di grande valore per la comunità telesina, che nella Chiesa e nell’attività pastorale ha sempre trovato un punto di riferimento importante. Ci affiancheremo con spirito collaborativo al Vescovo Giuseppe nel suo impegno alla guida della Diocesi, sostenendone la missione episcopale per realizzare una comunità sempre più solidale, unita e inclusiva. In un’epoca di profondi cambiamenti sociali, in cui è necessario ascoltare con particolare attenzione i bisogni delle famiglie, degli anziani e dei giovani, sarà fondamentale lavorare quotidianamente, condividendo progetti e sensibilità. Naturalmente confidiamo in una sua visita a breve, la comunità di Telese è desiderosa di conoscere e salutare il suo nuovo Vescovo.

“Un abbraccio affettuoso e un arrivederci – conclude il sindaco di Telese – a Monsignor Domenico Battaglia a cui rivolgiamo un sincero ringraziamento per il garbo, la generosità e la vicinanza che ha dimostrato verso la città di Telese in tutti questi anni trascorsi con noi”.