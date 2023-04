Eboli a globuli Azzurri: contro il Milan agli azzurri è mancato il carattere. Scudetto alle porte, festeggiamolo nel modo giusto

Gaetano Eboli: lo scudetto è prossimo, festeggiamolo in maniera giusta e civile

Gaetano Eboli, magistrato: "la partita con il Milan è stata una partita in doppia velocità, il Napoli è in salute ma non è riuscita ad esprimere quella differenza necessaria, cosa che era fondamentale, mi aspettavo una prova di carattere in una occasione così importante. La partita con la Juventus? Il preponderante vantaggio in classifica dovrebbe servire a far gestire la partita. Lo scudetto è prossimo e mi aspetto che si possa festeggiarlo in maniera giusta e civile". Eboli è l'autore del romanzo P.Q.M. Giustizia è fatta che racconta la storia dell'incontro tra una detenuta e un giudice, è un modo per l'autore di fare considerazioni sul sistema giustizia, non sempre si ottiene una giustizia giusta perciò il titolo ironizza su un sistema che andrebbe rivisto. L'opera di Eboli analizza la condizione detentiva delle donne e fa uno squarcio della città di Napoli e in particolare del centro direzionale.

Mario Zaccaria: fa male il modo in cui siamo usciti dalla Champions

Mario Zaccaria, presidente USSI Campania: "ci può stare l'uscita dalla Champions nei quarti di finale ma fa male il come, mi riferisco soprattutto agli arbitraggi dei due incontri, e a cosa serve il Var se in una occasione come quella del rigore non visto dall'arbitro non interviene? Spalletti comunque si deve rendere conto che tutte le squadre mettono il pullman davanti alla porta e fanno il contropiede, se una squadra ha un Leao allora sono problemi, come abbiamo visto. La Juventus? L'importante è che ci sta dietro, 15 punti o no. Il Napoli contro la Juve dovrebbe avere modo di sfruttare gli spazi. Dobbiamo guardare soprattutto la Lazio, a noi occorrono 4 vittorie per la certezza matematica sempre che la Lazio vinca tutte le partite, cosa che non credo. È vero che ci sono degli infortunati ma ciò non ci arrecherà danno perché saranno ben sostituiti, se la partita di domenica si giocherà sul piano tattico avremo sicuramente buone occasioni".

Corrado Taranto: Napoli in finale Champions? Sappiamo chi sono i Padroni di Inter e Milan…

Corrado Taranto, attore: "non potevamo aspettarci che il Napoli andava a fare la finale di Champions, sappiamo i padroni di Inter e Milan chi sono, la finale sarà Milan contro il Real Madrid o contro il Manchester City. L'anno in cui il Napoli fu retrocesso in serie B la Juve, a termine di regolamento, doveva essere radiata, il problema è che la Juve è quotata in borsa…".

Achille Natalizio: i dettagli fanno le differenze

Achille Natalizio, manager: "avere un rigore non visto è un dettaglio, avere l'arbitro scarso in trasferta e bravo in casa è un altro dettaglio, e sono i dettagli a fare la differenza. Credo che Kvaratskhelia e Osimhen faranno una partita straordinaria contro la Juventus, l'hanno fatta anche contro il Milan ma non siamo stati fortunati".

Antonio Giuliani: assurdo criticare una squadra che sta facendo tanto

Antonio Giuliani, primario ospedaliero: "nell'incontro con il Milan l'infortunio su Politano ha inciso, finché era in campo è stato il migliore ma comunque non capisco perché criticare una squadra che nessuno alla vigilia del campionato si sarebbe aspettato di vedere prima in classifica con un enorme divario sulle altre squadre e perdere la Champions solo ai quarti per episodi".