ECCO IL 7° ‘FORUM DEL GIORNALISMO MUSICALE’ L’1 E 2 OTTOBRE AL MEI DI FAENZA

FEDERICO SAVINI IL “PREMIO MICHELE MANZOTTI”, DEDICATO AL GIORNALISTA DELLA NAZIONE DA POCO SCOMPARSO

Un intenso programma quello del 7a “Forum del giornalismo musicale’, in programma l’1 e 2 ottobre a Faenza, come sempre nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti. Il Forum, ideato e sostenuto dal Mei e diretto da Enrico Deregibus, riunisce giornalisti e critici di diversa provenienza ed età, che una volta all’anno si ritrovano per confrontarsi fra loro e con altre figure del mondo musicale.

Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, si svolgeranno come sempre nella sala del consiglio comunale di Faenza.

L’edizione di quest’anno è dedicata a Michele Manzotti, giornalista della Nazione e direttore della rivista online Il Popolo del Blues, scomparso improvvisamente nei mesi scorsi. Manzotti, presente al Forum sin dalla sua prima edizione, è stato tra l’altro il principale fautore dell’AGIMP, l’Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari, nata nell’ambito del Forum e della quale era diventato presidente.

Da questa edizione del Forum nasce un premio in suo ricordo, il “Premio Michele Manzotti”, che sarà assegnato annualmente ad un giornalista o critico musicale di particolare valore. Per la prima edizione sarà premiato Federico Savini.

Ecco il programma della prima giornata.

14.30 Assemblea dell’Agimp (Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari). Il direttivo dell’associazione ha dichiarato: “L’Agimp ha subito un forte terremoto, con la perdita del nostro presidente Michele Manzotti. Il 1° ottobre a Faenza ripartiremo, stabilendo nuove integrazioni del nostro direttivo e riflettendo tutti assieme sul mestiere di raccontare la musica. Una ripartenza – speriamo – con maggior vigore e forti dell’entusiasmo e degli insegnamenti che Michele ci ha lasciato”.

15.45 Ricordo di Michele Manzotti. Con Giulia Nuti, Mirco Mariani degli ExtraLiscio, Enrico Deregibus, Simona Cantelmi e altri.

16.30 Assegnazione del Premio Michele Manzotti a Federico Savini (giornalista di Blow Up e Settesere).

16.45 Incontro su “La Musica Indipendente in Tv e Web Tv”: incontro con il giornalista Fabio Luzietti e il regista Giangiacomo De Stefano. Conduce Giordano Sangiorgi.

17.45 Consegna del Premio Targa Mei MusicLetter, premio nazionale per il giornalismo musicale sul web ideato da Luca d’Ambrosio. Riceveranno il premio Fabrizio Biffi per “Extra! Music Magazine”, come Miglior Sito Collettivo, e Giuseppe Di Lorenzo per “Una volta ho suonato il sassofono”, come Miglior Blog Personale. Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter, destinato quest’anno alla “Migliore iniziativa culturale contro la guerra”, va a “Canzoni contro la guerra” con Lorenzo Masetti.

Domenica 2 ottobre dalle 9.30 (in collaborazione con Il Piccolo, edizione faentina del settimanale Corriere Cesenate) ci sarà invece spazio per un seminario che toccherà vari temi legati alla musica di oggi e a quella storica.

Interverranno Federico Savini (su “La narrazione della musica negli anni 20”), Simone Arminio (“Ci sono ancora i generi musicali?”), Giulia Nuti (“Il blues attraverso la lente del giornalismo specializzato”), Giulio Donati (“Dal diritto di cronaca all’etica dell’uomo dei nostri giorni”). Aprirà per un saluto Giordano Sangiorgi, patron del MEI.

Si tratta di un corso accreditato come “formazione professionale continua” per gli iscritti all’ordine dei giornalisti (che devono iscriversi sulla piattaforma Sigef), ma aperto anche ai non iscritti in qualità di uditori.

A proposito del premio Savini ha dichiarato: “Ricevere questo premio, conferito da colleghi e per di più alla prima edizione, è già di per sé un onore, ma lo è tanto di più per il fatto che dietro c’è una scelta sostenuta con convinzione dal compianto Michele Manzotti. Un professionista impeccabile e appassionato, che conobbi proprio al Mei quando nacque il Forum del giornalismo musicale e con il quale si instaurò subito un rapporto di profonda stima, scaturito anche da passioni comuni non scontate, che a quanto pare era davvero ricambiato. Oltre che un collega dall’invidiabile preparazione e ponderazione, Michele è stato una persona “per bene”, nell’accezione più nobile possibile. Il suo esempio è stato “umano”, prima ancora che professionale. Il fatto che ci sia lui dietro a questa assegnazione è uno sprone a portare avanti innanzitutto il modo ‘pulito’, serio e limpido che Michele ha sempre avuto nel fare questo lavoro”.

Nei primi sette anni del Forum si sono svolte numerose iniziative: tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, corsi di aggiornamento, incontri con figure professionali. Sono stati coinvolti sino ad oggi circa 400 giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, sino alle radio e tv. Una occasione unica per affrontare da molti punti di vista i temi centrali del giornalismo musicale di oggi: il rischio di estinzione, il nuovo ruolo, la carenza di spazi, l’interazione fra media diversi e molto altro.