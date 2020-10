EMERGENZA COVID: NELLE RSA ANZIANI SEMPRE PIÙ’ SOLI

Lo spettro della solitudine incombe nelle strutture per anziani. È uno scenario cupo quello che investe le Rsa, residenze sanitarie assistenziali, ormai divenute l’ultimo fronte della pandemia. Aumentano contagi e morti nelle case di riposo, attualmente attrezzate per ospitare anziani non autosufficienti e con patologie croniche ma che, a quanto pare, non riescono a fronteggiare l’epidemia da Covid sempre più diffusa. In molte strutture manca di tutto: infermieri, posti letto per non parlare dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, camici, guanti ecc. Intanto, le famiglie degli anziani hanno ingaggiato dure battaglie legali con le Regioni, accusate di non aver tutelato la salute di pazienti ed operatori. A farne le spese sono le persone più fragili che, al crepuscolo della loro esistenza, sono costretti alla solitudine e alla mancanza degli affetti più cari. È salato il prezzo che gli anziani hanno pagato e continuano a pagare in questa pandemia. La rinuncia ad un bacio, una carezza o all’abbraccio di una persona cara diviene un ostacolo insormontabile che spesso sfocia nella depressione e getta nello sconforto sia volontari che li assistono sia i loro familiari. A tutto questo si aggiunge l’allarme povertà che morde, soprattutto al Sud. Sono numerosi coloro che non riescono a pagarsi la quota mensile per il vitto e l’alloggio ed ancor di più, i pensionati che percepiscono gli assegni più bassi risucchiati dalla crisi economica, lottano per la sopravvivenza, spesso sull’orlo della disperazione. “Nelle Rsavivere è duro e pesante – afferma il segretario della Uil Pensionati Campania e Napoli, Biagio Ciccone – è vero che rispondono a un bisogno reale e in tante di esse gli anziani sonotenuti con cura e attenzione. E c’è anche una circolarità virtuosa con il volontariato. Ma quel che sta accadendo nelle Rsain questo tempo di coronavirus mostra l’urgenza di ripensare l’intera prospettiva della cura degli anziani”. In effetti, la situazione richiede più di una riflessione per comprendere quanto sta accadendo e soprattutto per individuare un futuro nuovo da intraprendere. Ciò che è certo è che i nostri vecchi sono un patrimonio da difendere piuttosto che un pesante fardello da sopportare.

Antonio Simeoli