Formula 1: Hamilton positivo al Covid-19, salta la seconda gara in Bahrain

Lewis Hamilton positivo al Covid-19. L’inglese “ha sintomi lievi e per il resto è in gran forma e sta bene”, come si legge nel comunicato della Mercedes. Il sette volte campione del mondo è già in isolamento come prevede il protocollo e nel weekend non potrà correre nella seconda gara prevista sul circuito del Bahrain. A sostituirlo potrebbe esserci il terzo pilota Stoffel Vandoorne, ma attenzione anche a Esteban Gutierrez e George Russell.

I primi sintomi lunedì mattina dopo la gara vinta sempre sul circuito di Sakhir con l’inglese che subito si è sottoposto a due tamponi: entrambi hanno dato esito positivo. Per Hamilton sfuma così l’opportunità di arrivare a quota 100 vittorie in carriera già in questa stagione (è a quota 98). Molto a rischio anche la sua partecipazione all’ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi (13 dicembre) per via delle due leggi di Bahrain e Abu Dhabi, appunto, sulla quarantena. Una grande occasione per il resto del gruppo per mettere un timbro in questo Mondiale: Verstappen è il primo della lista.

Il sostituto verrà comunicato nelle prossime ore da Mercedes: Vandoorne è il favorito essendo il terzo pilota, ma oggi è ancora impegnato a Valencia nei test di Formula E. Corsa contro il tempo per lui, altrimenti è pronto Esteban Gutierrez pilota sviluppatore del simulatore di casa Mercedes. Nelle uiltime ore stanno salendo anche le quotazioni di George Russell che potrebbe essere promosso dalla Williams.