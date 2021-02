GF Vip: Andrea si dichiara a Rosalinda, lei non si tira indietro. Arriva la reazione del fidanzato dell’attrice

Sul finire dell’edizione più lunga della storia del GF Vip, arriva il colpo di scena che consegna alle cronache mediatiche un nuovo flirt tra due concorrenti della Casa. Dopo i sospetti su un interesse che andava ben oltre la semplice amicizia, Andrea Zenga ha deciso di dichiararsi a Rosalinda Cannavò, fidanzata da dieci anni con Giuliano Condorelli che spesso è intervenuto nelle dirette del reality per confermarle i suoi sentimenti. Alla luce degli ultimi sviluppi, però, la situazione pare proprio essere drasticamente cambiata e il gesto social del compagno dell’attrice arrivato in seguito alle ultime confidenze pare dimostrare una certa amarezza per quanto accaduto nelle ultime ore.

Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò: la reazione del fidanzato dell’attrice

“È inutile negare quello che sento. Quando gli altri scherzavano su di noi a me faceva piacere”, ha ammesso Andrea parlando dei suoi sentimenti con Rosalinda che ha commentato con un esaustivo: “Anche a me”. Il ragazzo non ha nascosto di sentirsi frenato perché lei è impegnata ed è per questo che non vuole azzardare passi che possano in qualche modo metterla in difficoltà. “Ogni avvicinamento che c’è stato tra noi l’ho voluto anche io, la mia situazione fuori è complessa e conoscerti mi ha destabilizzato. Tu stai facilitando una scelta che io già stavo prendendo, sei arrivato in un momento dove ero già in conflitto con me”, ha affermato lei: “A modo mio mi sono esposta. Mi fa piacere stare con te, sei molto affine a me e non mi sentivo così da tempo. Ora è difficile”.

Dichiarazioni inequivocabili quelle che i due concorrenti si sono confidati reciprocamente e che, come effetto, hanno sortito il gesto di Giuliano Condorrelli, subito sparito dai social con un la disattivazione del suo account Instagram, probabilmente per evitare di dover leggere i commenti degli utenti riferiti alle parole della sua fidanzata.

Si immagina che il tema sarà affrontato nella puntata di domani del GF Vip, durante la quale Alfonso Signorini troverà il modo per chiedere ai due protagonisti ulteriori dettagli sui loro sentimenti e magari anche quelli provati dalla concorrente per il suo (ex?) fidanzato.