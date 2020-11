IL NAPOLI VINCE LA PROVA D’APPELLO A BOLOGNA. IL BELLICOSO GATTUSO SCUOTE LA SQUADRA.

In Avaria solo il charter!Un Buon atteggiamento del Napoli,spavaldo,ma per 70 minuti e non riesce con il colpo del KO. Vince il Napoli con pieno merito. Bologna in confusione, passivo. Loro fallosi,gli azzurri vincono tanti duelli. Allo stadio Dall’Ara ci pensa Osimhen a decidere la partita con un colpo di testa a metà primo tempo su cross di Lozano. Nel secondo tempo annullata una rete a Koulibaly.Se c’era il fallo di mano allora era rigore netto. Decisivi nel finale i salvataggi di Ospina e Hysaj su Orsolini e Palacio. Gattuso aggancia la Roma al terzo posto a quota 14, il Bologna (che ha subìto gol per la quarantesima partita di fila in A) resta a 6. E’ stato un Napoli scosso da Gattuso, una trasferta verità. Peccato per quello che è successo con e tra i nostri mancini.Non c’è pace nello spogliatoio azzurro, dove evidentemente è successo qualcosa. Segno l’esclusione, in tribuna, di Ghoulam e Mario Rui a Bologna, da parte di mister Gattuso. Nel Napoli,sulla fascia sinistra,ci si divide. Il Tafazzismo politico contagia!!!

Al bar dello sport ho registrato questo dialogo.

L’arbitro Pasqua , con sotto braccio un bell’uovo di Pasqua acquistato per Mihajlovic, va al bar per farsi un bicchierino: “Un marsala per favore” e il barista: “All’uovo?” e l’arbitro: “No, a me!”

Il Confratello Samuele