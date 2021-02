Il revival di “Sex and the City” parlerà anche di Covid

In un’intervista, Sarah Jessica Parker ha rivelato che nel nuovo capitolo della famosissima serie, verrà affrontato l’impatto social che il Covid ha avuto sugli individui.

I fan sono pronti al ritorno sullo schermo di Carrie, Miranda e Charlotte, le protagoniste di “Sex and the City” nel revival prodotto da HBO Max. Anche se per il momento non sono state rese note le storie che vedranno coinvolte le tre (orfane di Samantha, grande assente). In un’intervista a Vanity Fair Usa Sarah Jessica Parker ha dichiarato che “And Just Like That…” non poteva di certo ignorare la pandemia in corso: “Sarà una parte ovvia della sceneggiatura“.

Sarah Jessica Parker ha aggiunto che, l’impatto sociale della diffusione del Covid-19 farà parte della trama “perché New York è la città in cui le protagoniste vivono“. Impossibile quindi non parlare di Coronavirus dato che la grande Mela è stata uno degli epicentri dell’emergenza sanitaria in atto.

Cynthia Nixon, Kristin Davis e Sarah Jessica Parker sono in attesa di scoprire i loro personaggi nelle nuove avventure da 50enni, anche senza Kim Cattrall. Come rivelato dalla Parker, le attrici non avrebbero ancora ricevuto i copioni ma ha anticipato che “ci saranno nuove esperienze di vita, visioni del mondo politico e visioni del mondo sociale diversificate. E come sono cambiate le relazioni una volta che le amiche non ci sono più? Sono molto fiduciosa che gli sceneggiatori analizzeranno la situazione al meglio“.

Il revival sarà composto da 10 episodi di mezz’ora ciascuno, e le riprese inizieranno sul finire della primavera. L’assenza di Samantha ha fatto arrabbiare non poco i fan della serie. Tra la Cattrall e la Parker d’altro canto, i rapporti erano estremamente tesi già da tempo: in un’intervista del 2017 al giornalista britannico Piers Morgan, l’attrice aveva confermato di aver chiuso con il suo personaggio e di aver implorato il team creativo di trasferire il ruolo a un’attrice di colore. Basato sui libri della sex columnist Candace Bushnell, “Sex and the City” debuttò nel 1998 su Hbo e fu un grande successo, grazie alle quattro trentenni newyorchesi che si dividevano tra carriere, amicizie e la perenne ricerca dell’amore della vita.