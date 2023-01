Il sindaco Manfredi a globuli azzurri: “il Napoli non deve preoccuparsi di questo stop ma aspettare con fiducia la prossima partita

Gaetano Manfredi: il Napoli non deve preoccuparsi di questo stop ma aspettare con fiducia la prossima partita

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli: "Vedendo la partita con l'Inter ritengo che sicuramente il momento atletico ha contato molto ma non dobbiamo preoccuparci di questo stop e dobbiamo aspettare con fiducia la prossima partita. L'afflusso turistico? I turisti in questi giorni hanno trovato una Napoli molto viva: Napoli è anche musica, teatro e tradizione, la forza della nostra città è quella di essere fortemente identitaria ed è questo che piace ai turisti, perciò dobbiamo incrementare questi settori e migliorare i servizi come quelli dei trasporti, dobbiamo valorizzare la nostra città. Nostro compito è anche quello di aiutare le persone che stanno in difficoltà, siamo una città che guarda tutti e non lascia nessuno indietro. Dobbiamo combattere la dispersione scolastica, rafforzare il sostegno sociale, i giovani hanno sempre rappresentato la forza di Napoli. Sono stato a Nisida nel carcere minorile e ho visto come molti ragazzi vogliano una seconda chance, noi dobbiamo essere in grado di dargliela. Le dimissioni di Paolo Mancuso da assessore all'ambiente? Paolo è stato una grande risorsa e se per motivi personali non potrà continuare a fare l'assessore non significa che non continuerà a collaborare con la nostra amministrazione".

Mario Zaccaria: abbiamo ritrovato una squadra senza forza e senza cattiveria

Mario Zaccaria, presidente dell'USSI Campania: "pensavamo di trovare il Napoli di tre mesi fa invece abbiamo trovato una squadra senza forza e senza cattiveria. I giocatori che hanno dimostrato di essere in forma sono stati Elmas, Raspadori e Ndombelè, forse andavano messi prima. L'Inter ha giocato con un 3-5-2 che ha messo in difficoltà il Napoli, oramai gli allenatori delle squadre avversarie hanno capito come si mette in difficoltà il Napoli perciò Spalletti deve trovare una soluzione. La designazione dell'arbitro Sozza? È stata sbagliata, non dò importanza al video che mostra Handanovic che chiede all'arbitro di fischiare poco, era sicuramente goliardico ma Sozza essendo nato a Milano non andava designato per arbitrare questa partita".

Antonio Giuliani: critichiamo la partita ma non la squadra se no ci facciamo male da soli

Antonio Giuliani, primario dell'Ospedale San carlo di Potenza: "anche in una partita negativa la squadra partenopea ha dimostrato comunque di essere unita. La partita mi è sembrata come quella di Verona dove siamo partiti male e abbiamo preso gol evitabili, solo che la forza dell'Inter rispetto a quella del Verona ovviamente ha fatto la differenza e non siamo riusciti a recuperare come facemmo a Verona. Certamente se il Napoli avesse giocato con i ritmi che ha giocato le ultime partite il risultato sarebbe stato diverso, comunque è giusto criticare la partita ma non la squadra perché se no ci facciamo male da soli. Vialli? Ho un grande ricordo di questo giocatore, tra parentesi è stato anche vicino al Napoli, i presedenti dell'epoca, Mantovani e Ferlaino, si erano incontrati perché la Sampdoria avrebbe dovuto cedere l'attaccante al Napoli ma poi l'accordo non andò in porto".

Oscar Nicolaus: l’arbitraggio ha incoraggiato il gioco duro degli interisti

Oscar Nicolaus, psicologo comitato Te Diegum: "ho visto i giocatori un po' imballati, ovviamente non si possono vincere tutte le partite perciò spero che sia solo una parentesi. Dall'esterno si potrebbe dire che alcuni cambi andavano fatti prima ma io non faccio l'allenatore, ed è l'allenatore che più di ogni altro conosce le condizioni fisiche dei suoi giocatori e sa se e quando sostituirli. Sicuramente ho visto i giocatori un po' imballati ma ovviamente non si possono vincere tutte le partite perciò spero che sia solo una parentesi. L'arbitraggio non ha aiutato: Sozza non ammonendo in alcune occasioni i difensori interisti li ha praticamente incoraggiati al gioco duro".

Mary D’Onofrio: Spalletti va solo osannato

Mary D'Onofrio, showgirl e giornalista: "trovo eccessive le critiche a Spalletti che secondo me è uno dei migliori allenatori della serie A e va solo osannato. L'Inter ha avuto le sue occasioni ma anche il Napoli ha avuto due occasioni da gol che purtroppo non ha finalizzato. Il giocatore che mi piace di più? Non ho un giocatore preferito, tutta la squadra rappresenta un sogno ad occhi aperti, e ognuno degli azzurri ha delle caratteristiche importanti".