La parrocchia sant’Antonino Abate, Arola di Vico Equense ha organizzato un particolare villaggio per i bambini

Vico Equense, come nei scorsi anni, don Raffaele Scarpato, parroco della chiesa di Sant’Antonino Abate in Arola, ha voluto dare un motivo in più per il Natale che ormai bussa alle porte. Il santo Natale, porta sempre un senso di dolcezza, di affetto, di riflessione e si sofferma in modo particolare proprio con i bambini; ecco la magia del Natale, che con il significato autentico porta sempre con se la speranza per ciascuno e chiunque di vedere realizzato un desiderio, un progetto, raggiungere o essere raggiunto da un proprio caro. Don Raffaele, con la sua mitezza e buona volontà ha dato via alla nona edizione di “Arola …e i sapori di Natale” che si articolerà in due giornate 2 e 3 dicembre. È un evento pensato come apertura del tempo di Avvento per le famiglie e in particolare per i piccoli. Il centro è il pranzo in piazza della domenica pensato e realizzato da numerosi chef locali come: Ludovico D’Urso, Pasquale Castellano, Raffaele Maresca, Elio Caso, Antonio Guida ed Alfonso Maresca. Numerose le attrazioni come Babbo Natale e il suo villaggio popolato da elfi e animali fantastici, e gli intrattenimenti come i diversi laboratori per i bambini, in più quest’anno c’è la novità della presenza di due pony e le casette per gli Elfi. Tanti volontari che si sono adoperati per le scenografie tutte pensate e realizzate in parrocchia, originali e di effetto, nulla è stato lasciato a caso ogni dettaglio o particolare finemente curato. L’evento afferma don Raffaele, richiama il tempo della preparazione al Natale, mettendo in primo piano Gesù. Poi come da manifesto ci sono mercatini di Natale, esposizione e vendita di prodotti tipici come per le migliori tradizioni natalizie. Le due giornate saranno accompagnate dalla buona musica folcloristica “A paranza do Tramontan”. Quest’anno ad ogni bambino, verrà donato una stampa che invita ”domenica dopo domenica incontro a Gesù, il Dio con noi“ perché continui il suo cammino verso il Natale iniziato appunto con questo particolare evento, come di consueto attrae molti bambini. L’appuntamento, gode del patrocinio del Comune di Vico Equense, che sicuramente parteciperà con il primo cittadino Giuseppe Aiello, che insieme a S.E. Rev.ma mons. Francesco Alfano, Arcivescovo di Sorrento e Castellammare di Stabia e tutte le autorità civili e militari del luogo daranno sicuramente un aspetto istituzionale alle due giornate. Don Raffaele Scarpato, parroco della parrocchia di Sant’Antonino Abate in Arola, che attualmente è in fase di ristrutturazione, invita tutti a partecipare, affinché si possa trascorre un momento in serenità e anche di preghiera. da evidenziare che dal questo particolare villaggio nato con la disponibilità di tanti volontari inizia le grandi manifestazioni legate al Natale del nostro paese.

A cura di: Raffaele Fattopace