Le meraviglie della Campania nel mondo verranno presentate Venerdì

Gli interscambi delle eccellenze campane con il Brasile al centro del progetto

Da poco si sono spenti i riflettori sulla missione in Brasile della delegazione guidata da Antonio Pace, Presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e di cui faceva parte il giornalista Giuseppe De Girolamo Ambasciatore per la Campania dell’associazione DOC Italy. La stagione è pronta per cogliere i frutti degli incontri avvenuti a San Paolo con i titolari delle 25 pizzerie affiliate AVPN delle varie città del Brasile, coordinati da Andrè Guidon referente dell’AVPN per il Brasile. L’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) è stata fondata nel giugno 1984 a Napoli senza fini di lucro. La sua mission è promuovere e tutelare, in Italia e nel mondo, la vera pizza napoletana, vale a dire il prodotto tipico realizzato secondo le caratteristiche descritte nel disciplinare internazionale, il cui marchio mondiale è stato registrato nel 1984 e attesta che la pizzeria che lo espone realizza un prodotto conforme al disciplinare. L’Associazione è impegnata anche nella promozione e tutela delle pizzerie affiliate e dei prodotti della filiera produttiva nonché nella professionalizzazione dei pizzaioli, sia in Italia che all’estero. Venerdì prossimo, 24 Febbraio alle ore 11:00 presso la sede dell’AVPN, Associazione Verace Pizza Napoletana, in Via Capodimonte n 19 a Napoli , si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Le meraviglie della Campania nel mondo”. Si tratta di un evento socio-culturale enogastronomico che ha l’obiettivo di promuovere ed esaltare le eccellenze nostrane, organizzato dall’Associazione I’mperfect in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana della quale è Presidente Antonio Pace. Conduttore della mattinata sarà Erennio De Vita, presentatore ufficiale in Campania del concorso nazionale Miss Italia. L’idea nasce dalla volontà di esaltare le eccellenze Campane in un confronto e scambio culturale/sociale e commerciale con altri Paesi del mondo. Obiettivo principale infatti è quello di favorire la commercializzazione di prodotti di alta qualità tra i due Paesi. Ogni anno ci sarà un gemellaggio con un Paese in cui la AVPN ha una scuola di pizzaioli per suggellare ed implementare gli interscambi relativi all’artigianato e alle eccellenze dei singoli Paesi. Si parte quest’anno con il Brasile terra di colori, cultura e folklore e dove la Verace Pizza Napoletana trova grande apprezzamento e crescita di consumi. La scelta della location della presentazione nasce dal fatto che la AVPN ha in Brasile due scuole per pizzaioli ed è un great development. L’evento/progetto si terrà nel mese di Giugno 2023. La manifestazione verrà dedicata ogni anno ad una nazione diversa nella quale l’associazione dei pizzaioli veraci è presente con la propria scuola. In rappresentanza del Brasile sarà presente Fernanda Bordone giunta da Rio de Janeiro per curare l’interscambio di rapporti Italia – Brasile che ne potranno scaturire. Collaboreranno nell’ospitalità gli alunni dell’Istituto d’istruzione superiore Adriano Tilgher di Ercolano