Lutto nel giornalismo campano: è morto Massimo Milone

Cordoglio per la morte di Massimo Milone, stroncato da un malore improvviso all’età di 67 anni mentre era nella sua casa napoletana. Milone era un fervente cattolico, che nella sua lunga carriera è stato responsabile di Rai Vaticano e presidente Ucsi – Unione cattolica stampa italiana. La sua passione lo ha spinto a raccontare i viaggi di Papa Francesco in Brasile, Messico, a Cuba e negli Stati Uniti. Figura centrale del giornalismo campano e nazionale, ha collaborato fin da giovane al quotidiano “Avvenire” ed è stato per dieci anni capo redattore centrale del TGR Campania.

In molti si sono stretti in cordoglio per la scomparsa e tra i tanti saluti e messaggi sui social ci sono stati quelli del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, che ha definito Milone <<un fratello maggiore per tanti di noi>> e del Sindaco della città di Napoli Gaetano Manfredi, che ha definito l’accaduto come una grave perdita per Napoli e il giornalismo italiano: << Massimo Milone era uno straordinario professionista di grande sensibilità. A lui va la gratitudine e il ricordo della città>>.

Anche il direttore del nostro quotidiano Linkabile, Samuele Ciambriello, esprime il suo dolore per la morte di Massimo Milone: <<Ho conosciuto Massimo tantissimi anni fa, è stato un punto di riferimento per tanti giovani giornalisti cattolici e non. La sua scomparsa è una grave perdita per il giornalismo, per la città di Napoli e per il mondo culturale suo di riferimento. Profondo cordoglio e sentite condoglianze alla famiglia>>.

Di Claudio Bencivenga