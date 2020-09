M5S, Cirillo: “progresso, innovazione per il futuro dei mercati rionali”

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Luigi Cirillo: “Occorre predisporre nuove aree al coperto per installare i posteggi per poter lavorare anche con condizioni climatiche avverse”.

“I mercati rionali sono spazi pubblici per eccellenza: luoghi di incontro, punti di scambio ma anche centri di aggregazione. Oggi sono però spazi in grande sofferenza, con pochi operatori attivi, forte competizione da parte della grande distribuzione e sempre meno abitanti che entrano per socializzare e comprare i beni di prima necessità. Stiamo cercando di immaginare per i mercati rionali un futuro come luoghi di innovazione, in cui il patrimonio cognitivo, umano e sociale presente in un territorio venga messo a sistema per sperimentare modelli di impresa e di servizio in un quadro collaborativo, a cui prendono parte i diversi attori locali per dare risposta alle necessità della comunità”, sottolinea il consigliere regionale M5S Luigi Cirillo.

La proposta quindi, avanzata dal consigliere, di rilanciare i Mercati comunali coperti come luoghi dove il commercio incontra aggregazione, socialità, cultura, anche in periferia.

“All’orizzonte prospettiamo, in linea con gli standard in via di realizzazione in molte parti d’Italia, non solo di creare coperture per i mercati rionali, ma di prevedere pianificazioni più ampie e strategiche, con attrazione di fondi, per dotare gli spazi di nuova impiantistica, pavimentazioni e servizi primari, illuminazione a led a basso consumo, viali interni pedonali per i flussi di consumatori che si snodano tra gli esercizi commerciali, aree dedicate al carico e scarico, raccolta differenziata in una visione ecosostenibile a impatto zero, favorendo sicurezza, controllo e decoro urbano”.