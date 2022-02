Milleproroghe, dai contanti ai bonus: le novità

Si potrà continuare a fare acquisti in contanti fino a 2.000 euro. E’ questa una delle novità del Milleproroghe , così come cambiato in Parlamento, ma mal digerita dal governo che, nell’ottica della lotta all’evasione e degli impegni presi col Recovery Fund, voleva dimezzare questa soglia. L’Esecutivo potrebbe presto tornare a insistere sul limite a mille euro. Al momento, però, rimane il tetto dei duemila fino a dicembre.

Congelati gli aumenti del 5 per cento sulle imposte (accise) che pesano sulle sigarette elettroniche, mentre saranno tassati i sacchetti di nicotina (“nicotine pouches”) in arrivo dai tabaccai.

Arriva il bonus Psicologo per aiutare chi ha disagi a causa della pandemia. Dieci milioni saranno utilizzati per dare a chi ha redditi bassi un rimborso fino 600 euro all’anno. Altri 10 milioni per reclutare psicologi. Prorogata, intanto, fino al luglio 2025 la sperimentazione di vaccini e farmaci utilizzando gli animali.

Altro punto di frizione con Palazzo Chigi, è quello dei fondi per l’ ex Ilva . I 575 milioni a disposizione saranno destinati alle bonifiche dell’area dove si trova l’acciaieria pugliese.

Più tempo per voucher e cartelle

Esteso da 24 a 30 mesi il voucher turismo, alternativa al rimborso per chi, a causa delle restrizioni per il Covid, non ha potuto viaggiare (in treno, aereo, traghetto) o pernottare in hotel. Più tempo, poi, per pagare a rate le cartelle fiscali. La misura riguarda chi aveva chiesto questa possibilità prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 ed è decaduto dal beneficio. La richiesta va presentata entro aprile. Proroghe per le assunzioni e i concorsi pubblici nei ministeri, polizia, vigili del fuoco.

Stretta sui monopattini

Stretta sui monopattini elettrici. Dovranno avere le frecce e i freni su tutt’e due le ruote quelli in vendita dal 30 settembre 2022; quelli già circolanti dovranno adeguarsi entro la fine di quest’anno.

Golden Power ancora rafforzato

Per tutto il 2022, infine, il Golden Power rimarrà allargato: più poteri dunque per lo Stato per proteggere dagli assalti stranieri le aziende italiane ritenute strategiche (non solo, quindi, Difesa e sicurezza nazionale ma anche energia, trasporti e comunicazioni). (Skytg24)