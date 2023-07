Mister Garcia è soddisfatto del lavoro svolto a Dimaro Folgarida, domani con la Spal 45’ minuti di gioco per i big, prosegue la festa dei tifosi

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 23 luglio 2023 – La domenica di Dimaro è azzurra, tra lo stadio gremito, la gente che continua ad arrivare con ancora il cuore in festa per lo scudetto. “Siamo noi i campioni dell’Italia siamo noi” è il tormentone del ritiro, ogni momento degli allenamenti è buono per dedicare questo leitmotiv che ricorda l’impresa del Napoli 33 anni dopo il mito di Diego. Il weekend avrà la coda lunga del lunedì con l’amichevole contro la Spal in programma alle 18:30 (diretta tv su Sky). Si passerà dai diecimila tifosi di ieri sera all’Arena Eventi ai quasi duemila dello stadio Comunale (tutto esaurito) anche oggi preso letteralmente d’assalto pacificamente dai supporter ancora in festa per il terzo scudetto tricolore.

Sarà il debutto dei big, di Osimhen e compagni arrivati in Val di Sole con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni per gli impegni in nazionale. Per loro il tecnico Garcia pensa ad un utilizzo di 45 minuti. “la stanchezza del lavoro fatto in questi giorni comincia a farsi sentire” ha commentato prima di entrare in campo per l’allenamento pomeridiano. Il tecnico si è dichiarato soddisfatto del lavoro svolto in questi otto giorni ed ha lodato il calore dei tifosi. “Qui non siamo a Dimaro Folgarida, in Trentino – ha chiarito – ma in una seconda casa del Napoli. È incredibile l’affetto che abbiamo ricevuto. Per noi è importante”.

Lo stadio sarà tutto esaurito, in arrivo anche dei tifosi della Spal che, con Di Carlo in panchina, vuole ripartire con l’ambizione di risalire dall’inferno della serie C. La Spal terminerà il ritiro martedì proprio come il Napoli che domani incrocerà sul proprio cammino vari napoletani: l’ex dirigente ai tempi di Ferlaino Filippo Fusco, il terzino sinistro Tripaldelli che negli anni scorsi è stato anche accostato al Napoli più volte.

La squadra di Ferrara è una formazione ambiziosa, lo dimostra il mix di giovani e giocatori più esperti che sta mettendo in piedi. In mezzo al campo c’è Prati che ha ben figurato con la Nazionale Under 20 vicecampione del mondo, in attacco Antenucci prelevato dopo l’esperienza al Bari.

Sarà un lunedì all’insegna dell’entusiasmo, Garcia durante la presentazione della squadra ha ribadito l’ambizione sua e del presidente e poi ha celebrato l’entusiasmo diffuso: “Mi ha stupito da quando sono arrivato questa felicità dei tifosi. Bellissimo! Grazie del vostro cuore e del sostegno alla squadra”.

Il momento più emozionante della serata è stato l’annuncio del presidente De Laurentiis, che durante la presentazione della squadra ha infiammato l’entusiasmo della piazza comunicando il rinnovo di capitan Di Lorenzo fino al 2029, una sorta di matrimonio a vita. Di Lorenzo ha commentato così il prolungamento del suo contratto: “Ora mi tocca pagare la cena alla squadra. Non mi aspettavo l’annuncio oggi, devo ringraziarla per questo riconoscimento che per me significa davvero tanto, ma devo ringraziare anche i miei compagni perché è merito anche loro, siamo una squadra, vi siete meritati la cena. E ringrazio tutti voi a nome di tutta la squadra perché ogni giorno c’è grande entusiasmo e ci fa sempre bene allenarci così e vi ringraziamo, ogni giorno ci fate vedere quanto amore e passione avete verso la squadra”.

Una celebrazione del senso d’appartenenza che Di Lorenzo porterà sul campo a partire dall’amichevole di domani, la prima partita con il Napoli 2023-24 al completo, in attesa del mercato, e fiero dello scudetto sul petto.

SPAL – Sono 28 i calciatori a disposizione di mister Mimmo Di Carlo, nuovo allenatore dei biancazzurri per la stagione 2023/2024, e del suo staff per questo ritiro precampionato che vede la SPAL prepararsi a disputare il Campionato di Serie C sul terreno del Campo Sportivo Comunale di Mezzana con doppie sedute giornaliere.

Tanti i calciatori cresciuti nel settore giovanile biancazzurro presenti nel gruppo spallino: 15 giocatori su 28 totali hanno disputato almeno una stagione nel vivaio della SPAL, mentre 9 su 28 hanno giocato l’ultima stagione tra Primavera e Under 18 (selezione capace di vincere due Scudetti consecutivi nelle ultime due stagioni sportive). Sono, invece, solo quattro i calciatori in gruppo che hanno più di 26 anni: Alfonso, Meccariello, La Mantia e Antenucci.

Per Mirco Antenucci si tratta di un felice ritorno in biancazzurro dopo le tre stagioni giocate con la maglia della SPAL tra il 2016 e 2019, che lo hanno visto protagonista nella vittoria del Campionato di Serie B e nelle due successive stagioni in Serie A. Il suo bottino complessivo con i biancazzurri è fatto fino ad ora di 109 presenze, 36 reti e 15 assist ed in questa stagione sarà chiamato a svolgere un importante ruolo sia in campo che nello spogliatoio.

Venerdì 23 luglio i biancazzurri hanno sostenuto il primo test stagionale in un allenamento congiunto con la Rappresentativa Val di Sole – Trentino terminato 11-0 per la SPAL con le reti messe a segno da Parravicini (tripletta), Orfei e Rabbi (doppiette), Antenucci, D’Orazio, Rao e Saiani.

Ecco le possibili formazioni:

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

SPAL: Alfonso; Dickman, Arena, Peda, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Murgia; Orfei, Antenucci, D’Orazio. All. Di Carlo