Napoli all’insegna dei cantanti

È tempo di grandi successi per la città di Napoli in questo inizio Giugno, grazie ai concerti di Gigi D’Alessio e Ultimo.

Sono infatti migliaia i video che spopolano in rete dei concerti ripresi live dai propri cellulari.

Piazza del Plebiscito è ormai diventata sede ufficiosa per i concerti del cantante napoletano, il quale riesce sempre a fare sold out anche grazie ai suoi più recenti successi in collaborazione con la nuova generazione di artisti.

Le serate, che vanno dall’7 al 16, vedranno, oltre all’esibizione di Gigi, anche quelle di Geolier, Clementino, LDA, Giué, The Kolors, Umberto Tozzi e Ernia.

Insomma, grande divertimento e spettacolo in quelli che si prospettano successi sia in termini commerciali che in termini di visibilità, per la città e per gli artisti.

Ma non è finita qui, perché a Fuorigrotta c’è stato Ultimo, che nelle serate dell’8 e il 9, è stato capace di fare doppio sold out allo stadio Maradona.

Un periodo d’oro per la città partenopea, che nell’estate ormai prossima sarà cornice ancora di altri concerti che simboleggiano l’importanza mediatica che sta acquisendo. Non a caso ci sono sempre più tappe a Napoli di artisti internazionali e non, soprattutto negli ultimi due anni.

Quindi complimenti al comune per l’organizzazione ma soprattutto complimenti a tutti i fan che hanno preso parte ai concerti. Grazie alla loro passione e al loro calore rendono possibile il proseguimento di questo trend super positivo per la città di Napoli.