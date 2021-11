Napoli: crolla il tetto di un cine-teatro a Quarto Flegreo

Il tetto di un cine-teatro in Via Santa Maria 12 (ex Teatro Corona) a Quarto Flegreo è crollato questa notte, intorno alle 3. La struttura è adiacente ad una palazzina composta da 8 appartamenti, ora dichiarata inagibile dai vigili del fuoco.

Il cine-teatro era in disuso da tempo e dichiarato carente dei requisiti necessari per essere utilizzato. Le famiglie, costrette ad evacuare la palazzina attigua al cine-teatro, sono sei. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Le strade adiacenti sono state chiuse: via Santa Maria e una parte di Corso Italia. Per fortuna il crollo non ha provocato feriti.

Il comune di Quarto in un comunicato informa:

“Si informa la cittadinanza che per la messa in sicurezza dello stabile, per la tutela della pubblica incolumità, è stata disposta in via precauzionale e per la sola giornata di oggi la chiusura del plesso scolastico “Viviani”.

Ha anche aggiunto:

“Le lezioni riprenderanno regolarmente domani mattina. È stata, poi, interdetta al traffico, automobilistico e pedonale, via Guglielmo Marconi. Mentre è chiusa al solo traffico automobilistico l’area che da via Pietrabianca dà accesso a via Marconi e al Corso Italia. Tratto dall’intersezione con la Chiesa Santa Maria fino all’incrocio con via Marconi”.