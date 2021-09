Napoli-Juve. Spalletti:”Sarà una partita gustosa.” Allegri:”Fare la formazione non è difficile perchè ne ho pochi.”

L’allenatore del Napoli in conferenza stampa dice: ”Chi ha sognato il pallone fin da bambino, come me, sognava queste partite. Il gusto della rivalità, delle partite importanti. I calciatori vogliono andare a giocarla. Siamo nella situazione ottimale”

Il tecnico iuventino Allegri la commenta così:”“Sarà sicuramente una bella partita perché incontriamo una squadra con grandi valori tecnici e in un buon momento. Fare la formazione non è difficile perché ne ho pochi, ho scelto di lasciare i sudamericani a casa. Cuadrado era l’unico che poteva venire ma non è potuto partire perché ha avuto un attacco di gastroenterite ed è in Colombia per accertamenti. De Winter, Soulé e Miretti verranno con noi e magari ci sarà spazio. Non deve essere un alibi però, cercheremo comunque di fare risultato. McKennie ha lavorato bene, domani sarà degli undici poi dovrò valutare dove farlo giocare”.

Paulo Dybala non ci sarà contro il Napoli: Massimiliano Allegri, infatti, ha deciso che non schiererà nessun sudamericano visto il rientro tardivo dagli impegni con le nazionali. Il numero 10 bianconero, dunque, non spezzerà la maledizione del Maradona.

Il piano della Questura: più cancelli apetti, più steward e cancelli aperti alle 14.

Pochi i biglietti rimasti, per i prezzi si va dalla tribuna a 120 euro e alle curve a 50 euro.